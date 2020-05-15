Катя Осадча показала свій головний вид спорту

Новини шоу бізнесу:У погожі травневі дні телеведуча катається на велосипеді з дитячим причепом.

Катя Осадча на карантині не сидить на місці: телеведуча досліджує околиці на велосипеді, катаючи за собою 3-річного сина Івана. "Мій головний вид спорту. Кручу педалі з навантаженням", - написала вона, опублікувавши в Інстаграм щасливе фото на тлі озера.

Велосипед з причепом для дитини викликав у шанувальників Каті справжнє захоплення. "Ці штуки для дітей дуже круті! В Європі дітей різного віку часто вигулюють в парках і зоопарках саме в такому транспорті", - пишуть в коментарях. - "Катя, ви голландка на цьому фото. Дитина на велосипеді - це типова картина в Нідерландах".

Раніше телеведуча поділилася з фанатами яскравими фото з пікніка, який провела з чоловіком Юрієм Горбуновим та маленьким сином. "Продовжуємо досліджувати околиці. Сьогодні пікнік в десяти хвилинах від будинку. Але який краєвид!" - написала вона.