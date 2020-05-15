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П'ятниця, 15.05.2020
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Катя Осадча показала свій головний вид спорту

Катя Осадча показала свій головний вид спорту
00:26 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:У погожі травневі дні телеведуча катається на велосипеді з дитячим причепом.

Катя Осадча на карантині не сидить на місці: телеведуча досліджує околиці на велосипеді, катаючи за собою 3-річного сина Івана. "Мій головний вид спорту. Кручу педалі з навантаженням", - написала вона, опублікувавши в Інстаграм щасливе фото на тлі озера.

Велосипед з причепом для дитини викликав у шанувальників Каті справжнє захоплення. "Ці штуки для дітей дуже круті! В Європі дітей різного віку часто вигулюють в парках і зоопарках саме в такому транспорті", - пишуть в коментарях. - "Катя, ви голландка на цьому фото. Дитина на велосипеді - це типова картина в Нідерландах".

Раніше телеведуча поділилася з фанатами яскравими фото з пікніка, який провела з чоловіком Юрієм Горбуновим та маленьким сином. "Продовжуємо досліджувати околиці. Сьогодні пікнік в десяти хвилинах від будинку. Але який краєвид!" - написала вона.

 
 
 
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Мій головний вид спорту ) кручу педалі з навантаженням ) #невгамовнамама

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

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Все по темі:

Катя Осадча, Юрий Горбунов, Телеведуча, Прогулянка, Маленький син.
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