ONUKA та Євген Філатов вперше стали батьками

Новини шоу бізнесу:Щаслива подія в житті пари сталася 14 травня.

Українська співачка, лідер електро-фолкового колективу ONUKA Ната Жижченко вперше стала мамою. Артистка подарувала своєму чоловікові, солісту гурту The Maneken Євгену Філатову сина.

Радісною новиною новоспечені батьки поділилися на своїх сторінках в Instagram. Відомо, що щаслива подія в житті пари відбулася у четвер, 14 травня. "Сьогодні нас вже четверо", - підписала знімок співачка, на якому зображена на останньому місяці вагітності з чималим животиком. Артистка тримає на руках собачку, а чоловік її ніжно обіймає.

Євген в свою чергу опублікував зворушливий знімок з пологового будинку, на якому тримає новонародженого сина на руках. У підписі до знімка музикант зазначив, що хлопчика назвали Сашком. "Філатов Олександр Євгенович", - гордо підписав фото зірковий батько.

Переглянути цей допис в Instagram Филатов Александр Евгеньевич Допис, поширений The Maneken (@themaneken) 14 Тра 2020 р. о 6:42 PDT

Шанувальники і колеги пари обсипали їх привітаннями, в їх числі - солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, кліпмейкер Алан Бадоєв, хіп-хоп виконавиця Аліна Паш та багато інших.