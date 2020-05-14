ONUKA та Євген Філатов вперше стали батьками

Українська співачка, лідер електро-фолкового колективу ONUKA Ната Жижченко вперше стала мамою. Артистка подарувала своєму чоловікові, солісту гурту The Maneken Євгену Філатову сина.
Радісною новиною новоспечені батьки поділилися на своїх сторінках в Instagram. Відомо, що щаслива подія в житті пари відбулася у четвер, 14 травня. "Сьогодні нас вже четверо", - підписала знімок співачка, на якому зображена на останньому місяці вагітності з чималим животиком. Артистка тримає на руках собачку, а чоловік її ніжно обіймає.
Євген в свою чергу опублікував зворушливий знімок з пологового будинку, на якому тримає новонародженого сина на руках. У підписі до знімка музикант зазначив, що хлопчика назвали Сашком. "Філатов Олександр Євгенович", - гордо підписав фото зірковий батько.
Переглянути цей допис в Instagram
Шанувальники і колеги пари обсипали їх привітаннями, в їх числі - солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, кліпмейкер Алан Бадоєв, хіп-хоп виконавиця Аліна Паш та багато інших.