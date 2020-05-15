Еріка Герцег залишає гурт "ВІА Гра"

Новини шоу бізнесу:Герцег залишиться в групі до кінця цього року, після чого її контракт закінчиться.

Солістка групи «ВІА Гра» Еріка Герцег вирішила покинути музичний колектив. Продюсер Костянтин Меладзе підтримав виконавицю.

Про це сама Герцег розповіла в прямому ефірі Instagram з арт-директором гральної зони «Червона поляна». За її словами, вона залишиться в групі до кінця цього року, після чого її контракт закінчиться.

Продюсерський центр Костянтина Меладзе вже оголосив про кастинг нової учасниці групи.

"Ти маєш яскраву і унікальну зовнішність? Твоя рішучість не знає перешкод, а харизма б'є розрядами струму? Тоді ти точно той, хто нам потрібен! #MELADZEMUSIC оголошує старт великого міжнародного кастингу для талановитих дівчат! Ми шукаємо дівчат від 18 до 25 років, здатних запалити серця слухачів і стати новими кумирами мільйонів", — йдеться в повідомленні.