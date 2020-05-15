Холостяк 10: сьогодні стане відомо, хто з дівчат пройде у фінал

Хто залишився у проекті "Холостяк 10"
Сьогодні, 15 травня, о 19:00 на СТБ вийде 11 випуск романтичного шоу "Холостяк 10". Головний герой проекту Макс познайомить трьох учасниць, які залишилися, зі своїми батьками.
Все відбуватиметься у рідному місті холостяка — Одесі. З кожною з трьох учасниць — Дашею, Даною та Вікою — Макс поспілкується тет-а-тет та познайомить зі своїми рідними.
Та, крім мами й батька, за столом опиниться ще один таємничий незнайомець, чиї запитання здивують учасниць шоу "Холостяк 10" і навіть змусять понервуватися.
Як повідомляв УНІАН, після 10 випуску шоу "Холостяк" Макс вирішив попрощатися з Христиною — дівчина поїхала додому.