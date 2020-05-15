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Померла правнучка останнього імператора Австрії княжна Марія Голіцина

Померла правнучка останнього імператора Австрії княжна Марія Голіцина
10:48 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Княжна Марія Голіцина, прабабуся і прадідусь якої були останнім імператором та імператрицею Австрії, раптово померла в штаті Техас, США.

Як повідомляє People, Марія померла 4 травня через «раптову аневризму серця» всього за кілька днів до свого 32-річчя. 8 травня вона була похована в православній частині Вестхаймерского кладовища.

Представник Ліги Імператора Карла - організації, присвяченій Імператору Карлу I, який правив в Австро-Угорщині з 1916 по 1918 рік, - також підтвердив цю новину.

Правнучка останнього імператора Австро-Угорщини Карла I Марія Голіцина народилася в родині ерцгерцогині Марії-Анни Австрійської і княза Петра Голіцина в Люксембурзі, але виросла в Москві. Після закінчення університету переїхала до Бельгії, щоб вступити до Коледжу мистецтв і дизайну, а потім по роботі переїхала в Чикаго і Х'юстон.

У 2017 році вийшла заміж за шеф-кухаря х'юстонського готелю Derek Ріші Сінгха. У княжни залишився дворічний син Максим.

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Померла, Княжна, Марія Голіцина, правнучка останнього імператора Австрії.
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