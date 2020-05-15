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Світлані Світличній з "Діамантової руки" - 80 років

Світлані Світличній з "Діамантової руки" - 80 років
12:27 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Сьогодні акторка відзначає свій день народження.

15 травня свій 80-й день народження відзначає радянська та російська акторка Світлана Світлична, яка прославилася завдяки ролі "коханки" головного героя фільму "Діамантова рука".

Фраза "Не винувата я ... Він сам прийшов!", вимовлена її героїнею, стала афоризмом. А після виходу картини на екрани за Світличною закріпився статус секс-символу СРСР. У цей день ми вирішили згадати головні ролі артистки, а також показати, як акторка виглядала на піку слави, і як її зовнішність змінилася зараз.

Світлична дебютувала в кіно 1960 році, знявшись в епізоді картини "Колискова". Першою головною роллю акторки була робота у фільмі "Їм підкоряється небо".

Самою впізнаваною роботою в фільмографії Світличної стала "Діамантова рука". І хоча там акторка з'явилася всього в декількох епізодах, цього вистачило, щоб її запам'ятали як першу дівчину, яка виконала "стриптиз" на радянському екрані.

Акторка розповідала, що їй важко було зніматися напівоголеною, оскільки за радянських часів це була одна з перших сцен полуеротичного змісту.

"Особливо я занервувала, коли мені запропонували зірвати бюстгальтер і кинути його на підлогу. Дрижала як осиковий листок! І допоміг мені в цій ситуації Юрій Володимирович Нікулін. Він відкликав мене вбік і сказав: "Свєтка, чого ти тремтиш? Ні на кого не дивись, тільки на мене, я - своя людина. У цій сцені я тобі підіграю". Він так переконливо це вимовив, що всі мої страхи миттю випарувалися", - розповідала акторка.

Світлана Світлична також запам'яталася глядачеві за ролями в таких фільмах, як "Сімнадцять миттєвостей весни", "Непідсудний", "Куховарка", "Чисті ставки", "Будинок біля солоного озера", "Місце зустрічі змінити не можна" і багатьом іншим.

В особистому житті акторка пережила кілька втрат - смерть чоловіка та молодшого сина. Але незважаючи на важкі часи Світлична зуміла зберегти витонченість та бунтарський дух. Нині акторка багато подорожує, відвідує світські заходи і зрідка знімається в кіно.

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Актриса, День народження, Світлана Світлична, Радянська і російська.
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