Катя Осадча влаштувала родинну прогулянку центром столиці

Катя Осадча зізнавалася, що давно мріяла знову відчути шум столиці. Після послаблення карантинних обмежень родина все ж змогла насолодитися прогулянкою центральною частиною міста.

Фотозвіт з сімейного відпочинку Катя Осадча опублікувала у своєму інстаграм-профілі. Разом з популярними телеведучими Києвом гуляв й їхній трирічний син Іван. Юрій Горбунов зізнався, що попри чудову погоду та послаблення обмежень, людей у центрі столиці небагато.

Серед численних мальовничих куточків міста родина обрала Володимирську гірку. З парку відкривається фантастичний вид на Дніпро, Труханів острів та пішохідний міст. Саме цей краєвид Катя Осадча зазнімкувала для свого інстаграму.

Для прогулянки вона обрала комфортне вбрання. Телеведуча позувала у білій футболці, яскравому червоному бомбері, зібравши волосся у хвіст. Зірка не забула й про сонцезахисні окуляри. Катя Осадча не стала приховувати, що звичайний виїзд у місто перетворився для сім'ї у справжнє свято. До того ж, їм пощастило побачити Київ, заквітчаний каштанами. "Виїзд в місто тепер можна вважати мандрівкою. Квітучі каштани, яскрава зелень, неймовірний Дніпро. Люблю Київ", – написала Осадча.

Нагадаємо, що раніше родина Каті Осадчої та Юрія Горбунова сумлінно дотримувалася режиму ізоляції та для власних мандрівок автомобілем не обирала людні локації. Так, сім'я влаштовувала пікніки на природі неподалік від свого будинку, для яких телеведуча обирала по-справжньому літній одяг: джинсові мінішорти та футболку. Крім того, Катя Осадча раніше ділилася планами після карантину Катя Осадча поділилася планами після карантину: суші та поїздка до батьків та зауважила, що мріє гуляти центром Києва.