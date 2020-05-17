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Пішов з життя американський комік – актор "Американського пирога"

Пішов з життя американський комік – актор "Американського пирога"
13:09 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Фред Віллард знявся у понад 200 фільмах та епізодах серіалів, серед яких "Друзі" та "Сімпсони".

У Лос-Анджелесі у віці 86 років пішов з життя американський актор і комік Фред Віллард.

Як повідомляє THR, з посиланням на агента актора, смерть настала з природних причин.

Акторська кар'єра Уілларда почалася в 1968 році. У 1977 році він прославився завдяки ролі в серіалі Fernwood 2 Nite, а в подальшому отримав кілька номінацій на «Еммі», нагороди «American Comedy Award» і «BSFC Award».

Віллард знявся у понад 200 фільмах і епізодах серіалів, серед яких «Друзі» та «Сімпсони».

Сучасним глядачам він може бути відомий ролями в таких комедіях, як «Американський пиріг: Весілля», «Гарольд і Кумар йдуть у відрив», а також як один з акторів озвучення в оскароносному мультфільмі «ВАЛЛ-І».

Раніше повідомлялося, що російську актрису театру і кіно Аллу Мещерякову обікрали перед смертю.

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Комик, Помер, Американський актор, Фред Віллард.
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