Пішов з життя американський комік – актор "Американського пирога"

У Лос-Анджелесі у віці 86 років пішов з життя американський актор і комік Фред Віллард.
Як повідомляє THR, з посиланням на агента актора, смерть настала з природних причин.
Акторська кар'єра Уілларда почалася в 1968 році. У 1977 році він прославився завдяки ролі в серіалі Fernwood 2 Nite, а в подальшому отримав кілька номінацій на «Еммі», нагороди «American Comedy Award» і «BSFC Award».
Віллард знявся у понад 200 фільмах і епізодах серіалів, серед яких «Друзі» та «Сімпсони».
Сучасним глядачам він може бути відомий ролями в таких комедіях, як «Американський пиріг: Весілля», «Гарольд і Кумар йдуть у відрив», а також як один з акторів озвучення в оскароносному мультфільмі «ВАЛЛ-І».
Раніше повідомлялося, що російську актрису театру і кіно Аллу Мещерякову обікрали перед смертю.