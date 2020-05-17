Ані Лорак похизувалася апетитними формами в обтислій сукні

Новини шоу бізнесу:Співачка вкотре продемонструвала свої розкішні вигини.

Опальна українська співачка Ані Лорак поділилася зі своїми шанувальниками свіжими фото, продемонструвавши своє ідеальне тіло.

Знімки вона опублікувала у своєму Instagram.

На фото Лорак позує в чорній короткій сукні, яка щільно прилягає до тіла, демонструючи розкішні форми артистки.

Свій образ співачка доповнила розпущеним волоссям, у макіяжі вона зробила акцент на очі, а губи нафарбувала у нюдовий відтінок.

При цьому артистка тримає в руках книгу. "А що читаєте ви?", - звернулася Лорак до підписників.

Деякі шанувальники відреагували на запитання зірки, інші ж засипали Лорак компліментами щодо її фігури.