Ані Лорак похизувалася апетитними формами в обтислій сукні

Опальна українська співачка Ані Лорак поділилася зі своїми шанувальниками свіжими фото, продемонструвавши своє ідеальне тіло.
Знімки вона опублікувала у своєму Instagram.
На фото Лорак позує в чорній короткій сукні, яка щільно прилягає до тіла, демонструючи розкішні форми артистки.
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Время для отдыха. Время для саморазвития. И книги в этом – лучшие друзья. Вот некоторые из моих фаворитов: – «Ваш ребенок может все» (Пэг Доусон, Ричард Гуар) – «Мир в каждом шаге. Путь осознанности в повседневной жизни» (Тит Нат Хан) – «Книга о теле» (Кэмерон Диас, Сандра Барк) – «Манифест мотиваций. Девять деклараций о праве на личную силу» (Брендон Берчард) – «HBR Guide. Эмоциональный интеллект» (Дениэл Гоулман и другие) А что читаете вы?
Свій образ співачка доповнила розпущеним волоссям, у макіяжі вона зробила акцент на очі, а губи нафарбувала у нюдовий відтінок.
При цьому артистка тримає в руках книгу. "А що читаєте ви?", - звернулася Лорак до підписників.
Деякі шанувальники відреагували на запитання зірки, інші ж засипали Лорак компліментами щодо її фігури.