Після чуток про розлучення Меган Фокс запідозрили у романі з відомим репером

Остання поява американської акторки лише підігріла чутки про розставання подружжя та дала привід припустити, що вона закрутила новий роман. У ЗМІ припускають, що бойфрендом секс-символу став репер Machine Gun Kelly.
Днями, 15 травня, 34-річна Меган Фокс потрапила в об'єктиви папараці в Лос-Анджелесі. Як інформує видання TMZ, зірку помітили у компанії 30-річного американського репера Machine Gun Kelly, справжнє ім'я якого Річард Колсон.
Знаменитості взяли каву та їжу в одному з місцевих закладів та разом автомобілем вирушили у напрямку будинку Меган Фокс в місті Калабасас. Судячи з кадрів, які з'явилися у мережі, акторка та репер були в доброму гуморі та привітно спілкувалися.
Megan Fox Hanging Out with Machine Gun Kelly Amid Marriage Trouble Rumors https://t.co/RfKr1dRmlz— TMZ (@TMZ) May 17, 2020
Слід зауважити, що незадовго після інциденту чоловік Меган актор Браян Остін вперше за тривалиий час поділився власними роздумами на особистій сторінці в інстаграмі. Він опублікував чуттєвий допис, текст якого дає підстави вкотре переконатися, що його шлюб з Меган Фокс зазнав краху. "Врешті-решт метеликам набридає сидіти над квіткою занадто довго. Вони починають задихатися. Це великий великий світ, і вони хочуть його дослідити", – йдеться у підписі. У такий спосіб Браян Остін натякнув, що ініціатором ймовірного розлучення стала саме його красуня-дружина.
Нагадаємо, що чутки про розрив голлівудського подружжя з'явилися після того, як журналістам Daily Mail вдалося з'ясувати, що зірки живуть окремо – Меган Фокс залишилася у Лос-Анджелесі, а Браян Остін перебрався у Малібу. Крім того, знаменитостей неодноразово помічали без обручок. Варто зазначити, що 2015-го року пара вже заявляла про майбутнє розставання, проте залишилася разом через третю вагітність Меган Фокс. Подружжя виховує трьох спільних синів – 6-річного Боді, 7-річного Ноа та 3-річного Джорні.