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Після чуток про розлучення Меган Фокс запідозрили у романі з відомим репером
Після чуток про розлучення Меган Фокс запідозрили у романі з відомим репером

Після чуток про розлучення Меган Фокс запідозрили у романі з відомим репером

Після чуток про розлучення Меган Фокс запідозрили у романі з відомим репером
16:43 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Нещодавно у пресі обговорювали розлучення Меган Фокс та Браяна Остіна після 10 років шлюбу.

Остання поява американської акторки лише підігріла чутки про розставання подружжя та дала привід припустити, що вона закрутила новий роман. У ЗМІ припускають, що бойфрендом секс-символу став репер Machine Gun Kelly.

Днями, 15 травня, 34-річна Меган Фокс потрапила в об'єктиви папараці в Лос-Анджелесі. Як інформує видання TMZ, зірку помітили у компанії 30-річного американського репера Machine Gun Kelly, справжнє ім'я якого Річард Колсон. 

Знаменитості взяли каву та їжу в одному з місцевих закладів та разом автомобілем вирушили у напрямку будинку Меган Фокс в місті Калабасас. Судячи з кадрів, які з'явилися у мережі, акторка та репер були в доброму гуморі та привітно спілкувалися. 

Слід зауважити, що незадовго після інциденту чоловік Меган актор Браян Остін вперше за тривалиий час поділився власними роздумами на особистій сторінці в інстаграмі. Він опублікував чуттєвий допис, текст якого дає підстави вкотре переконатися, що його шлюб з Меган Фокс зазнав краху. "Врешті-решт метеликам набридає сидіти над квіткою занадто довго. Вони починають задихатися. Це великий великий світ, і вони хочуть його дослідити", – йдеться у підписі. У такий спосіб Браян Остін натякнув, що ініціатором ймовірного розлучення стала саме його красуня-дружина. 

Нагадаємо, що чутки про розрив голлівудського подружжя з'явилися після того, як журналістам Daily Mail вдалося з'ясувати, що зірки живуть окремо – Меган Фокс залишилася у Лос-Анджелесі, а Браян Остін перебрався у Малібу. Крім того, знаменитостей неодноразово помічали без обручок. Варто зазначити, що 2015-го року пара вже заявляла про майбутнє розставання, проте залишилася разом через третю вагітність Меган Фокс. Подружжя виховує трьох спільних синів – 6-річного Боді, 7-річного Ноа та 3-річного Джорні. 

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Все по темі:

Меган Фокс, Розлучення, Брайан Остин, Новий роман, Machine Gun Kelly.
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