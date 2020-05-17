Скачать
Неділя, 17.05.2020
В Ізраїлі - новий уряд з двома прем'єрами
В Ізраїлі - новий уряд з двома прем'єрами
Літаки American Airlines залило піною в ангарі
Літаки American Airlines залило піною в ангарі
Ліверпуль запропонував півзахисникові Чірівельї п’ятирічний контракт
Ліверпуль запропонував півзахисникові Чірівельї п’ятирічний контракт
Після чуток про розлучення Меган Фокс запідозрили у романі з відомим репером
Після чуток про розлучення Меган Фокс запідозрили у романі з відомим репером

Королева Нідерландів святкує 49-річчя

Королева Нідерландів святкує 49-річчя
17:15 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Королева Нідерландів Максима 17 травня святкує свій День народження.

Про це повідомляється на сайті Королівського дому Нідерландів.

"Її Величність королева Максима 17 травня 2020 року святкує свій 49-й день народження", - йдеться у повідомленні.

Королева Нідерландів Максима Соррег'єта народилася в Буенос-Айресі (Аргентина) 17 травня 1971 року.

У квітні 1999 році Максима і принц Оранський Віллем-Олександр, познайомились на приватній вечірці в Іспанії.

У березні 2001 року було оголошено про заручини принца Оранського Віллема-Олександра й Максими Соррег'єти.

17 травня 2001 року Максима стала громадянкою Нідерландів.

Весілля відбулося 2 лютого 2002 року.

У подружжя народилося троє дочок.

30 квітня 2013 року Беатрікс зреклася престолу, ставши, як і до королювання, принцесою.

Її найстарший син, принц Віллем-Олександр, отримав титул короля Нідерландів, а його дружина Максима, у свою чергу, стала королевою. Віллем-Олександр є першим чоловіком-монархом в історії Нідерландів з 1890 року. Крім того, його вважають наймолодшим монархом Європи.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Її Величність королева Максима, Королева Нідерландів, 49-й день народження.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Які вітаміни потрібні жінкам
02 В Україні сьогодні День пам’яті жертв політичних репресій
03 В Іспанії зафіксували найменшу кількість померлих від коронавірусу за два місяці
04 Україну включили до Комітету з охорони здоров’я ЄС в якості спостерігача
05 Окупанти вісім разів порушили режим тиші на Донбасі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Влада Росії заявляє про стабілізацію ситуації з коронавірусом
Влада Росії заявляє про стабілізацію ситуації з коронавірусом
Як змінилися ціни на продукти в Україні
Як змінилися ціни на продукти в Україні
Нідерланди продовжили заборону на в'їзд громадянам третіх країн
Нідерланди продовжили заборону на в'їзд громадянам третіх країн
Італійський співак презентував зворушливий кліп з українкою
Італійський співак презентував зворушливий кліп з українкою
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся