Королева Нідерландів святкує 49-річчя

Про це повідомляється на сайті Королівського дому Нідерландів.
"Її Величність королева Максима 17 травня 2020 року святкує свій 49-й день народження", - йдеться у повідомленні.
Королева Нідерландів Максима Соррег'єта народилася в Буенос-Айресі (Аргентина) 17 травня 1971 року.
У квітні 1999 році Максима і принц Оранський Віллем-Олександр, познайомились на приватній вечірці в Іспанії.
У березні 2001 року було оголошено про заручини принца Оранського Віллема-Олександра й Максими Соррег'єти.
17 травня 2001 року Максима стала громадянкою Нідерландів.
Весілля відбулося 2 лютого 2002 року.
У подружжя народилося троє дочок.
30 квітня 2013 року Беатрікс зреклася престолу, ставши, як і до королювання, принцесою.
Її найстарший син, принц Віллем-Олександр, отримав титул короля Нідерландів, а його дружина Максима, у свою чергу, стала королевою. Віллем-Олександр є першим чоловіком-монархом в історії Нідерландів з 1890 року. Крім того, його вважають наймолодшим монархом Європи.