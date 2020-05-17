Королева Нідерландів святкує 49-річчя

Новини шоу бізнесу:Королева Нідерландів Максима 17 травня святкує свій День народження.

Про це повідомляється на сайті Королівського дому Нідерландів.

"Її Величність королева Максима 17 травня 2020 року святкує свій 49-й день народження", - йдеться у повідомленні.

Королева Нідерландів Максима Соррег'єта народилася в Буенос-Айресі (Аргентина) 17 травня 1971 року.

У квітні 1999 році Максима і принц Оранський Віллем-Олександр, познайомились на приватній вечірці в Іспанії.

У березні 2001 року було оголошено про заручини принца Оранського Віллема-Олександра й Максими Соррег'єти.

17 травня 2001 року Максима стала громадянкою Нідерландів.

Весілля відбулося 2 лютого 2002 року.

У подружжя народилося троє дочок.

30 квітня 2013 року Беатрікс зреклася престолу, ставши, як і до королювання, принцесою.

Її найстарший син, принц Віллем-Олександр, отримав титул короля Нідерландів, а його дружина Максима, у свою чергу, стала королевою. Віллем-Олександр є першим чоловіком-монархом в історії Нідерландів з 1890 року. Крім того, його вважають наймолодшим монархом Європи.