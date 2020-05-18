Відома радянська актриса втекла з лікарні після тесту на COVID-19

Новини шоу бізнесу:У 73-річної артистки спостерігалися температура і сильний кашель.

Відома радянська і російська актриса Тетяна Васильєва втекла з лікарні після тесту на коронавірус.

Про це повідомляє телеканал НТВ.

У 73-річної артистки спостерігалися температура і сильний кашель, у зв'язку з чим лікарі запідозрили в неї зараження COVID-19. Однак Васильєва, не дочекавшись результатів, залишила клініку. Тепер їй загрожує штраф.

Зірка пояснила свій вчинок тим, що боялася підхопити вірус у медичному закладі.

«Я лікарів дуже давно не бачила, бо я сама собі лікар вже давно і у мене все в порядку. Температури немає, не кашляю, залишилося зробити тільки КТ, але теж невідомо, коли, де і що», - сказала актриса.

Як повідомляв УНІАН, зірка "Орла і решки" Марія Івакова заявила, що її тести на COVID-19 виявилися позитивними.