Настя Каменських поділилася секретом сімейного щастя на карантині

Новини шоу бізнесу:Співачка дала дівчатам корисну любовну пораду.

Випустивши романтичний кліп, створений з архівних фото з Потапом, Настя Каменських розповіла, як їм з чоловіком вдається берегти любов і мир навіть на карантині.

"Знаєте, карантин потрібно розглядати як можливість бути поруч і дарувати одне одному тепло, турботу, любов. Цінуйте ці моменти. У мене в одному недавньому інтерв'ю запитали, як парам у стосунках правильно виходити з якихось гострих ситуацій, які можуть виникнути через карантин. Вважаю, що вони не повинні виникати в принципі. Тому що краще одразу обговорювати моменти, які турбують, поки це не перетворилося на щось більше", - заявила співачка в інтерв'ю Viva!

Секрет щасливих стосунків Каменських бачить в тому, щоб просто любити, але не розчинятися в цій любові без залишку.

"Вважаю, що для щасливих стосунків дуже важлива гармонія з самим собою у кожного з партнерів. Важливо поважати і любити свого партнера, але також важливо любити себе і бути впевненим в собі. У стосунках не потрібно змагатися і з'ясовувати, хто крутіший. Ми з Льошею - єдине ціле, у нас ніби одне серце на двох, воно б'ється в унісон. Це запорука здорових і міцних стосунків, - сказала вона. - Рецепт щастя дуже простий: даруєте любов і затишок, жіноче тепло і турботу. Чоловікові потрібна любляча, турботлива жінка, яка не забуває про свої цілі в житті і досягає їх. Треба любити, але не розчинятися в стосунках. Варто пам'ятати і про свої бажання в житті. Треба так: щоб котлетки були смачними, а ви були готові вийти на червону доріжку. Чоловіка ви нічим не втримаєте крім себе самої: ні контролем його особистого простору, ні установками. Він може любити ваших дітей, ви можете мати спільний дім або бізнес, але тільки любов і взаємоповага зроблять вашу сім'ю дійсно міцною".