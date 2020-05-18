Скачать
Понеділок, 18.05.2020
Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 18 травня
Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 18 травня
МОН закликає уряд відкрити заклади освіти
МОН закликає уряд відкрити заклади освіти
Бріггс оголосив про бій з Тайсоном
Бріггс оголосив про бій з Тайсоном
Відома радянська актриса втекла з лікарні після тесту на COVID-19
Відома радянська актриса втекла з лікарні після тесту на COVID-19

Зірка "Дизель-шоу" Сергій Писаренко зробив скандальну заяву про Україну та Росію

Зірка "Дизель-шоу" Сергій Писаренко зробив скандальну заяву про Україну та Росію
14:30 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Російський комедійний актор Сергій Писаренко, який виступає у складі "Дизель-шоу", оскандалився.

Скандал із Сергієм Писаренко

Резонансну заяву він зробив в програмі "Антиподи", яка вийшла на ютубі. У спілкуванні із Сергієм Івановим гуморист Сергій Писаренко зізнався, що народився в шлюбі українки та росіянина. Його батьки продовжують жити в РФ, тоді як сам актор оселився з сім'єю на Київщині. Тому Сергій Писаренко не розуміє, чому "братні народи" воюють.

"Для мене це слов'яни, один народ. Я не розділяю ці країни… Чому українці і росіяни повинні стріляти один в одного? Я не можу з цим нічого зробити, але ненавидіти за це український народ не можу. Також не можу ненавидіти росіян, тому що вони там сидять на Уралі і не розуміють, чому так відбувається", – заявив Сергій Писаренко. 

Окрім цього, актор "Дизель-шоу" додав, що всупереч агресивній політиці Кремля українці та росіяни продовжать підтримувати дружні стосунки. Люди, за його словами, зустрічатимуться з родичами на нейтральній території і тиснутимуть руки один одному на відпочинку. Сергій Писаренко переконаний, що все налагодиться, коли "хтось десь втомиться сварити нас". Про кого саме мова, чоловік не уточнив. 

Хто такий Сергій Писаренко?

Сергій Писаренко – російський актор, який народився у Челябінській області. Популярності він здобув завдяки команді КВН "Уездный город". Після першої хвилі слави Серігй Писаренко активно зайнявся акторською кар'єрою: він знімався у російських комедійних серіалах "Універ", "Велика ржака", "Щасливі разом", "Туристи" та ін. 

Актор вдруге одружився з українською телепродюсеркою Мариною Городенко. З нею Сергій Писаренко оселився на Київщині. А от щодо кар'єри, то чоловік виступає у складі українського "Дизель-шоу" та залюбки з'являється на російських телеканалах. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Скандал, Дизель шоу, Сергій Писаренко, Росія і Україна, Єдиний народ.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Дітей по всьому світу атакує загадкова недуга
02 Венгер прокоментував "футбол без глядачів"
03 Astralis стала чемпіоном ESL One: Road to Rio
04 У Китаї озвучили можливу причину смерті свого посла в Ізраїлі
05 Ворскла поновила тренування й уклала угоди з двома гравцями
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Суд задовольнив клопотання захисту Януковича про повторний допит Яценюка та Порошенка
Суд задовольнив клопотання захисту Януковича про повторний допит Яценюка та Порошенка
WhatsApp запідозрили в передачі даних користувачів Facebook
WhatsApp запідозрили в передачі даних користувачів Facebook
&quot;Біофарма&quot; починає проводити ІФА-тести донорів плазми, які перенесли COVID-19
"Біофарма" починає проводити ІФА-тести донорів плазми, які перенесли COVID-19
Знаки Зодіаку, з якими складно побудувати стосунки
Знаки Зодіаку, з якими складно побудувати стосунки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся