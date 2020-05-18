Зірка "Дизель-шоу" Сергій Писаренко зробив скандальну заяву про Україну та Росію

Новини шоу бізнесу:Російський комедійний актор Сергій Писаренко, який виступає у складі "Дизель-шоу", оскандалився.

Скандал із Сергієм Писаренко

Резонансну заяву він зробив в програмі "Антиподи", яка вийшла на ютубі. У спілкуванні із Сергієм Івановим гуморист Сергій Писаренко зізнався, що народився в шлюбі українки та росіянина. Його батьки продовжують жити в РФ, тоді як сам актор оселився з сім'єю на Київщині. Тому Сергій Писаренко не розуміє, чому "братні народи" воюють.

"Для мене це слов'яни, один народ. Я не розділяю ці країни… Чому українці і росіяни повинні стріляти один в одного? Я не можу з цим нічого зробити, але ненавидіти за це український народ не можу. Також не можу ненавидіти росіян, тому що вони там сидять на Уралі і не розуміють, чому так відбувається", – заявив Сергій Писаренко.

Окрім цього, актор "Дизель-шоу" додав, що всупереч агресивній політиці Кремля українці та росіяни продовжать підтримувати дружні стосунки. Люди, за його словами, зустрічатимуться з родичами на нейтральній території і тиснутимуть руки один одному на відпочинку. Сергій Писаренко переконаний, що все налагодиться, коли "хтось десь втомиться сварити нас". Про кого саме мова, чоловік не уточнив.

Хто такий Сергій Писаренко?

Сергій Писаренко – російський актор, який народився у Челябінській області. Популярності він здобув завдяки команді КВН "Уездный город". Після першої хвилі слави Серігй Писаренко активно зайнявся акторською кар'єрою: він знімався у російських комедійних серіалах "Універ", "Велика ржака", "Щасливі разом", "Туристи" та ін.



Актор вдруге одружився з українською телепродюсеркою Мариною Городенко. З нею Сергій Писаренко оселився на Київщині. А от щодо кар'єри, то чоловік виступає у складі українського "Дизель-шоу" та залюбки з'являється на російських телеканалах.