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Вівторок, 19.05.2020
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Помер актор Гено Сільва, відомий за фільмом "Обличчя зі шрамом"

Помер актор Гено Сільва, відомий за фільмом "Обличчя зі шрамом"
02:24 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Причиною смерті стали ускладнення, викликані деменцією.

У віці 72 років помер актор Гено Сільва. Насамперед, він здобув популярність завдяки ролі у фінальній сцені фільму "Обличчя зі шрамом", де зіграв вбивцю головного героя Тоні Монтани (Аль Пачіно).

Причиною смерті стали ускладнення, викликані деменцією, повідомляє deadline. Актор також знявся в таких фільмах, як "Малхолланд Драйв", "П'яний світанок", "Парк юрського періоду: Загублений світ", з'явився в серіалах "Поліція Майамі: Відділ моралі" і "Зоряний шлях: Ентерпрайз".

Як повідомляв , 17 травня помер американський комік – актор "Американського пирога" і "ВАЛЛ-І" Фред Віллард. Він знявся в більш ніж 200 фільмах і епізодах серіалів, серед яких «Друзі» та «Сімпсони».

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Деменция, Актор, Помер, Обличчя зі шрамом, Ускладнення, Гено Сільва.
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