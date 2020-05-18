Помер актор Мішель Пікколі

Новини шоу бізнесу:Йому було 94 роки. Причиною смерті став інсульт.

Останні хвилини свого життя він провів у колі дружини та двох дітей, які лише сьогодні, 18 травня, повідомили про втрату.

Про смерть знаменитого актора Мішеля Пікколі оголосила його родина, інформує французьке видання Le Figaro. Він помер після пережитого інсульту у віці 94 роки.

"Мішель Пікколі помер 12 травня в обіймах своєї дружини Людівін та дітей Інорда та Міссії після інсульту", – йдеться у повідомленні.

Décès de l'acteur Michel Piccoli à l'âge de 94 ans (famille à l' #AFP) pic.twitter.com/HDV0cXqsfk — Agence France-Presse (@afpfr) May 18, 2020

За свою кінокар'єру Мішель Пікколі зіграв у понад 200 фільмах. 1980 року знаменитість отримав нагороду Каннського кінофестивалю за головну роль у драматичній картині "Стрибок у порожнечу" італійського режисера Марко Беллокйо. Він також багаторазовий номінант престижної кінопремії Сезар, володар премії "Найкращий актор" Венеційського та Берлінського міжнародного кінофестивалів.

Фільмографія Мішеля Пікколі: