Руні Мара і Хоакін Фенікс чекають на дитину

Новини шоу бізнесу:Голлівудські актори Хоакін Фенікс і його наречена Руні Мара чекають на первістка.

Журналістам стало відомо, що наречена Хоакіна Фенікса, Руні Мара вагітна. Джерела, близькі до голлівудських акторів, повідомили виданню Page Six, що 35-річна актриса імовірно знаходиться на шостому місяці вагітності.

Руні Мара і Хоакін Фенікс, які проводять режим самоізоляції в своєму будинку в Лос-Анджелесі, поки не підтвердили інформацію. Чутки про вагітність поповзли після того, як 10 травня Руні Мара потрапила в об'єктив папараці, коли виходила з машини і прямувала до будинку її сестри Кейт на День матері. На Руні був об'ємний світшот.

Нагадаємо, зірка трилера Джокер Хоакін Фенікс і актриса Руні Мара, зірка фільму Дівчина з татуюванням дракона, заручилися в липні 2019 року. Пара познайомилася на знімальному майданчику фільму Смайка Джонза Вона (2013), а почала зустрічатися під час зйомок фільму Марія Магдалина (2018).

Нагадаємо, на першу дитину також чекають Кеті Перрі та Орландо Блум, Джіджі Хадід і Зейн Малік, Софі Тернер і Джо Джонас.