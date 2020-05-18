Помер американський блюзовий музикант Лакі Пітерсон

Новини шоу бізнесу:У віці 55 років в Далласі раптово помер блюзмен Лакі Пітерсон. Він був хедлайнером Leopolis Jazz Fest влітку 2014 року.

У неділю, 17 травня, помер блюзовий музикант і гітарист Лакі Пітерсон. Українським шанувальникам джазу він знайомий за виступом на головній сцені джазового фестивалю Leopolis Jazz Fest у 2014 році.

Як сказано в офіційній заяві в соцмережах музиканта, Пітерсон був удома, коли йому стало зле. Його доставили до лікарні в критичному стані і не змогли врятувати. Причину смерті музиканта не повідомляють.

Лакі Пітерсон, справжнє ім'я Джудж Пітерсон, народився в родині відомого блюзового гітариста Джеймса Пітерсона в штаті Нью-Йорк і пішов по слідах батька, а на сцену вперше вийшов і випустив свій дебютний альбом у п'ять років. До того, як побудувати сольну кар'єру, він виступав і записував альбоми з такими легендами як Ета Джеймс, Боббі Бленд, Літтл Мілтон, Отіс Раш, Кенні Ніл та ін. Всього за свою кар'єру він видав понад 30 альбомів.

«У Далласі помер Лакі Пітерсон... Знав його з 1995 року. Лакі був створений з Музики. Великий і тихий в житті, справжня вибухівка на сцені. Вокаліст, гітарист, піаніст, органіст. Добра людина із сумними очима. Лакі дуже подобалася наша фестивальна команда. А його концерт у Львові на Leopolis Jazz Fest пам'ятатимуть ще довго. Йому було 55...» - повідомив про смерть музиканта арт-директор фестивалю Leopolis Jazz Fest Олексій Коган.