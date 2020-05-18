Нікіта Добринін та Даша Квіткова показали гру для закоханих пар

Новини шоу бізнесу:Герой "Холостяка-9" знайшов своє кохання на романтичному реаліті-шоу та продовжує демонструвати стосунки під прицілом камери.

Наречені Нікіта Добринін та Даша Квіткова порадили парам романтичну гру, яка допоможе краще відчути одне одного.

Ексучасники 9 сезону проєкту "Холостяк" висвітлюють особисте життя в соціальних мережах. Знаменитий ведучий Нікіта Добринін в інстаграм-профілі опублікував зворушливе відео з обраницею, на якому вони показали власні "карантинні" розваги та дали ідею для дозвілля іншим закоханим.

Аудиторія знаменитих наречених радо сприймає подібний романтичний контент. Так, у ролику Нікіта Добринін та Даша Квіткова зіграли у тактильну гру, яка допомагає краще відчувати одне одного. Дівчина обернулася спиною до коханого, а перед собою розташувала мольберт. Герой "Холостяка-9" фломастером малював на оголеній спині коханої серце та котика, а вона намагалася послідовно відтворити його рухи на папері.

Переглянути цей допис в Instagram Придумали себе игру, для парочек это отличная иде. Допис, поширений Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin) 15 Тра 2020 р. о 8:26 PDT

Ведучий зізнався, що до таких експериментів їхня пара вдається вперше. Попри відсутність попереднього досвіду, Даші досить непогано вдавалося "розуміти" Нікіту. Гармонію та особливий зв'язок між ними помітили й фоловери та зазначили, що з задоволенням випробують гру самі: "От що означає на одній хвилі", "Які ви круті", "Як мило", "Сьогодні з чоловіком зробимо свою варіацію", "Клас, потрібно спробувати. Цікаво, що за шедеври вийдуть".

Нагадаємо, що пара готувалася до весілля 23 травня. Його довелося перенести через пандемію коронавірусу. Проте Даша Квіткова та Нікіта Добринін не збираються відступати від намірів та все ж узаконять свої стосунки перед державою у РАЦСі Замість весілля – РАЦС: зірка “Холостяка-9” Нікіта Добринін все ж узаконить стосунки з коханою . Знакова подія запланована на 20 травня й, судячи з чинних обмежень, відбудеться лише у колі найближчих людей. Гучну весільну церемонію закохані зіграють вже 2 вересня Герой “Холостяка 9” Нікіта Добринін скасував своє весілля через продовження карантину .