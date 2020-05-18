Мама дівчини Ілона Маска публічно розкритикувала винахідника

Новини шоу бізнесу:Два тижні тому мільярдер Ілон Маск став батьком сина, проте у матері його дівчини Граймс вже є претензії до обранця доньки.

Журналістка Сенді Гароссіно розкритикувала допис новоспеченого татка у твіттері та публічно натякнула його байдуже ставлення до нової родини.

4 травня 48-річний засновник SpaceX став татком вшосте. Його 32-річна дівчина канадська співачка Граймс народила сина, якого Ілон Маск одразу поспішив показати громадськості Ілон Маск показав новонародженого сина: чуттєве фото . Судячи з фото у мережі, винахідник сумлінно виконує свої батьківські обов'язки, проте таку думку не розділяє новоспечена бабуся та мати обраниці інженера Сенді Гароссіно. Про це інформує Page Six.

Так, Ілон Маск опублікував лаконічний допис у твіттері, який викликав справжній резонанс у мережі. "Прийміть червону пігулку", – написав винахідник. Користувачі помілити у його словах зв'язок з фільмом "Матриця", у якому головному герою Нео пропонували на вибір дві таблетки – червону, яка розкриє правду про світ, та синю, яка залишить його у невіданні. Цю алегоричну публікацію суспільство розцінило як підтримку Дональда Трампа та його Республіканської партії. Проте неофіційна теща Ілона Маска побачила інший сенс допису.

Take the red pill — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2020

Якби ваша дівчина пережила складну вагітність і пологи два тижні тому, і вам було б більше 16 років, ви б зараз голосили ці дурниці про чоловічі права в твіттері? – написала "теща" винахідника.

У мережі вже встигли оцінити масштаби конфлікту між винахідником та мамою його обраниці. "День подяки буде веселим", – напророкував один з користувачів.