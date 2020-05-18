Вагітна Сіара влаштувала фотосесію в бікіні

Ешлі Грем, Дженна Деван, Іскра Лоуренс уже похизувались спекотними знімками перед пологами. Тепер же до них приєдналась вагітна співачка Сіара.
На офіційній інстаграм-сторінці Сіара опублікувала серію звабливих знімків у бікіні. Сексуальну фотосесію артистка влаштувала на подвір'ї свого розкішного будинку в Каліфорнії. Майбутня матуся вийшла позасмагати у чорному бікіні, солом'яному капелюсі та сонцезахисних окулярах.
Чимало прихильників артистки зазначили, що вагітність не повпливала на сексуальність Сіари. Навіть з великим круглим животом вона виглядає неперевершено.
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Що відомо про третю вагітність Сіари
Про третю вагітність співачка Сіара Cіара втретє стане мамою: яскраве фото та футболіст Рассел Вілсон оголосили наприкінці січня 2020 року. Тоді пара опублікувала фото артистки, зняте на пагорбі. Зірка красувалась у яскравому купальнику, не приховуючи свій округлий живіт.
Наразі відомо, що подружжя очікує на появу хлопчика. Сіара, яка вийшла заміж за Рассела Вілсона у 2016 році, виховує з ним 3-річну доньку Сієнну та 5-річного сина від попереднього шлюбу.