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Вагітна Сіара влаштувала фотосесію в бікіні

Вагітна Сіара влаштувала фотосесію в бікіні
21:57 Пн, 18 Травень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Серед американських знаменитостей, які перебувають на останніх місяцях вагітності, стають популярними оголені фотосесії.

Ешлі Грем, Дженна Деван, Іскра Лоуренс уже похизувались спекотними знімками перед пологами. Тепер же до них приєдналась вагітна співачка Сіара.

На офіційній інстаграм-сторінці Сіара опублікувала серію звабливих знімків у бікіні. Сексуальну фотосесію артистка влаштувала на подвір'ї свого розкішного будинку в Каліфорнії. Майбутня матуся вийшла позасмагати у чорному бікіні, солом'яному капелюсі та сонцезахисних окулярах.

Чимало прихильників артистки зазначили, що вагітність не повпливала на сексуальність Сіари. Навіть з великим круглим животом вона виглядає неперевершено. 

 
 
 
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The Bump is Bumpin

Допис, поширений Ciara (@ciara)

Що відомо про третю вагітність Сіари

Про третю вагітність співачка Сіара Cіара втретє стане мамою: яскраве фото та футболіст Рассел Вілсон оголосили наприкінці січня 2020 року. Тоді пара опублікувала фото артистки, зняте на пагорбі. Зірка красувалась у яскравому купальнику, не приховуючи свій округлий живіт.

Наразі відомо, що подружжя очікує на появу хлопчика. Сіара, яка вийшла заміж за Рассела Вілсона у 2016 році, виховує з ним 3-річну доньку Сієнну та 5-річного сина від попереднього шлюбу. 

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Все по темі:

Сиара, Фотосесия, Вагітність, Поповнення, Третя Дитина, Рассел Вільямс.
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