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Вівторок, 19.05.2020
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Помер актор з фільму "Сутінки"
Помер актор з фільму "Сутінки"

Помер актор з фільму "Сутінки"

Помер актор з фільму "Сутінки"
09:10 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Актор Грегорі Тайрі Бойс і його дівчина були знайдені мертвими в Лас-Вегасі.

Актор Грегорі Тайрі Бойс, відомий за роллю у фільмі "Сутінки", помер.

Про це повідомляє Reviewjournal.

За даними видання, актор помер ще минулого тижня, проте відомо про це стало тільки зараз.

Як повідомляється, Грегорі Тайрі Бойс і його подруга були знайдені мертвими у будинку в Лас-Вегасі.

Представник департаменту столичної поліції Ларрі Хедфілд сказав, що смерть не була пов'язана з криміналом, але від подальших пояснень відмовився.

Як повідомляв УНІАН, у віці 72 років помер актор Гено Сільва. Насамперед, він здобув популярність за роль у фінальній сцені фільму "Обличчя зі шрамом", де зіграв вбивцю головного героя Тоні Монтани (Аль Пачіно).

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Лас-Вегас, Актор, Сутінки, Помер, Грегорі Тайрі Бойс.
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