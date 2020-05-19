Помер актор з фільму "Сутінки"

Новини шоу бізнесу:Актор Грегорі Тайрі Бойс і його дівчина були знайдені мертвими в Лас-Вегасі.

Актор Грегорі Тайрі Бойс, відомий за роллю у фільмі "Сутінки", помер.

Про це повідомляє Reviewjournal.

За даними видання, актор помер ще минулого тижня, проте відомо про це стало тільки зараз.

Як повідомляється, Грегорі Тайрі Бойс і його подруга були знайдені мертвими у будинку в Лас-Вегасі.

Представник департаменту столичної поліції Ларрі Хедфілд сказав, що смерть не була пов'язана з криміналом, але від подальших пояснень відмовився.

Як повідомляв УНІАН, у віці 72 років помер актор Гено Сільва. Насамперед, він здобув популярність за роль у фінальній сцені фільму "Обличчя зі шрамом", де зіграв вбивцю головного героя Тоні Монтани (Аль Пачіно).