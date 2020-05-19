Сергій Притула виклав миле відео розмови маленької дочки з коровою

Новини шоу бізнесу:Шоумен влаштував дівчинці прогулянку в полі.

Український телеведучий і волонтер Сергій Притула поділився з шанувальниками відео, на якому його дворічна дочка Соломія розмовляє з коровою і намагається її нагодувати.

Милий ролик шоумен оприлюднив на особистій сторінці в Instagram. На кадрах відео дівчинка не приховує захоплення від зустрічі з твариною. Притула зазначив, що така реакція дочки його здивувала, адже він виріс в селі і працювати по господарству для нього звична справа.

"Моє дитинство пройшло в смт. Вишнівець. Я пас корів (у нас були Зірка, Малина і Чорно-Ряба), відкидав гній та вичерпував гноївку за коровами і свиньми, годував курчат, складав сіно в копиці, відсікав гичку від буряків, волочив мішками тирсу з "пілорами", щоб стелити худобі...Тому, мені трішки дивно бачити таку "песенячу" радість дитини від спілкування з корівкою. Але, з іншого боку, чого чекати від урбанізованої дитини?!", - написав шоумен.