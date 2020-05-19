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Меган Фокс розлучилася з Браяном Остіном після 10 років шлюбу

Меган Фокс розлучилася з Браяном Остіном після 10 років шлюбу
10:05 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Впродовж останніх тижнів у мережі ширилися чутки про розлучення голлівудської пари. Актор Браян Остін наважився офіційно заявити, що розійшовся з дружиною.

Він зізнався, що завжди буде любити зірку та продовжить виховувати трьох дітей разом з коханою.

Резонансну заяву 46-річний американський актор зробив для видання Us Weekly. Браян Остін підтвердив, що вони з Меган Фокс розлучилися після 10 років шлюбу, проте не став розсекречувати причини розриву. Судячи з усього, ініціатором стала саме 34-річна актриса. 

Браян Остін оголосив, що шлюборозлучний процес тривав з кінця 2019 року. Він не приховує, що його почуття до дружини досі не згасли, а розрив став для нього справжнім розчаруванням. Проте експодружжя продовжить разом виховувати трьох синів та вже планує спільний сімейний відпочинок, аби не травмувати дітей. 

Я завжди буду її любити. І я знаю, що вона завжди буде любити мене. І я знаю, те, що ми побудували нашу сім'ю, – це дійсно круто і по-справжньому особливо, – наголосив Браян Остін. 

Зауважимо, що Меган Фокс вже встигли запідозрити у романі з репером Після чуток про розлучення Меган Фокс запідозрили у романі з відомим репером Machine Gun Kelly. Секс-символа помітили у компанії 30-річного американського виконавця минулих вихідних у Лос-Анджелесі. Тоді вони з кавою та їжею автомобілем вирушили у напрямку будинку Меган в місті Калабасас. Ексчоловік голлівудської акторки прокоментував й ці чутки про новий роман зірки. Він наголосив, що зараз Меган Фокс та Machine Gun Kelly – друзі.

Ми з Меган говорили про нього. Нині вони просто друзі. Я довіряю її вибору, у неї завжди був дуже гарний смак. Я не хочу, щоб люди думали про неї чи про нього зле або вважали, що я був жертвою, – прокоментував ймовірні стосунки ексдружини Браян Остін.

Нагадаємо, що чутки про розлучення зіркового подружжя ширилися після того, як журналістам Daily Mail вдалося з'ясувати, що зірки живуть окремо – Меган Фокс залишилася у Лос-Анджелесі, а Браян Остін перебрався у Малібу. Крім того, знаменитостей вже давно помічали без обручок.

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Меган Фокс, Розлучення, Брайан Остин, 10 років шлюбу.
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