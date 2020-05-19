Принц Гаррі і Меган Маркл святкують другу річницю весілля

Новини шоу бізнесу:19 травня 2018 року відбулася церемонія вінчання британського принца Гаррі та голлівудської акторки Меган Маркл.

Сьогодні подружжя принца Гаррі та Меган Маркл святкує другу річницю від дня свого весілля. За ці два роки багато чого змінилося в їхньому житті. Пропонуємо згадати, як відбувалося їхнє красиве весілля у Віндзорському замку.

Далеко не всі вірили в цей союз, але він відбувся, пише ТСН.

19 травня 2018 року о 12 годині за лондонським часом міс Маркл стала законною дружиною молодшого сина принца Чарльза і принцеси Діани – принца Гаррі. До вівтаря Меган вів принц Чарльз, оскільки батько нареченої не зміг приїхати до Лондона на весілля дочки через проблеми зі здоров'ям. До речі, відтоді Меган не спілкується з батьком, всі спроби налагодити спілкування ні до чого не привели. З боку Меган на весіллі була тільки її мама Доріа Редлан. Жінка в незнайомій для себе ситуації серед членів королівської сім'ї поводилася дуже гідно і навіть плакала.

Церемонія вінчання відбулася в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Церковну службу провів настоятель Віндзора, преподобний Девід Коннер. А свої подружні обітниці пара вимовила перед архієпископом Кентерберійським Джастіном Велбі (саме він здійснював обряд хрещення над дружиною принца напередодні весілля, він же хрестив і первістка Гаррі і Меган – Арчі).

Принц Гаррі одягнув на палець Меган обручку з валлійського золота, найрідкіснішого у світі.

Після того, як молодята виголосили клятву любові в стінах віндзорської каплиці зазвучав традиційний весільний гімн - Love Divine, All Loves Excelling, написаний Чарльзом Веслі ще у 18-му столітті. Його багато хто чув на весіллі герцогині Кембриджської і принца Вільяма. Кембриджі, нагадаємо, в квітні 2020 року відсвяткували дев'яту річницю від дня свого весілля.

До вівтаря наречена йшла в скромній, але красивій сукні від французького Будинку моди Givenchy, авторкою якої стала британська дизайнерка Клер Вейт Келлер.

Після закінчення церемонії подружжя Гаррі і Меган вийшло до публіки, яка чекала на них на території Віндзорського замку, поцілувалося і вирушило у кареті вулицями Віндзора вітати шанувальників. Це було чарівно. Щаслива герцогиня Сассекська багато усміхалася.

Далі був весільний банкет у Фрогмор Хаус, організований принцом Чарльзом. На вечірній банкет герцогиня Сассекська вирушила у сукні від британського бренду Stella McCartney і світлих туфлях-човниках на підборах від Aquazurra. А її образ порівняли з одним із образів принцеси Діани.

"Я так пишаюся тим, що була обрана герцогинею Сассекською для створення цієї сукні. Це був один із бентежливих моментів у моїй кар'єрі", - говорила дизайнерка Стелла Маккартні.

На банкет подружжя прибуло в кабріолеті Jaguar E-Type Concept Zero, він вважається одним з найкрасивіших кабріолетів в світі.

Через рік – 6 травня 2019 року герцогиня Сассекська Меган народила принцу Гаррі сина – Арчі Гаррісона Маунтбеттен-Віндзора.

На початку 2020 року Меган і Гаррі заявили, що хочуть скласти з себе повноваження членів королівської сім'ї. І зробили це офіційно з дозволу королеви Єлизавети II від 1 квітня 2020 року. Зараз подружжя разом з сином живе у Лос-Анджелесі.