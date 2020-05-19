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Сильвестр Сталлоне відсвяткував 23 річницю весілля з дружиною Дженніфер Флавін

Сильвестр Сталлоне відсвяткував 23 річницю весілля з дружиною Дженніфер Флавін
12:18 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Ось уже 23 роки американський актор Сильвестр Сталлоне перебуває в центрі справжнього квітника. У 73-річного актора прекрасна дружина і троє юних дочок.

У неділю, 17 травня, Сильвестр Сталлоне і його дружина Дженніфер Флавін відзначили річницю весілля в Лос-Анджелесі, де вся сім'я проводить локдаун. Флавін поділилася спільним фото і привітала чоловіка на своїй сторінці в Instagram.

«З річницею нас! 23 роки!» - написала вона.

Зірка фільмів Рембо і Роккі Сильвестр Сталлоне познайомився з Дженніфер Флавін, яка молодша за актора на 22 роки, в 1988 році. Вони почали зустрічатися в 1994 році, а одружилися в 1997 році. У пари народилося троє доньок: Софія (1996), Сістін (1998) і Скарлет (2002).

 
 
 
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Happy anniversary to us! 23 years!

Допис, поширений Jennifer Flavin Stallone (@jenniferflavinstallone)

Вся родина разом проводить вимушений режим самоізоляції. Дженніфер Флавін активно ділиться спільними фото в соцмережах.

Нагадаємо, Брюс Вілліс провів два місяці карантину разом з колишньою дружиною Демі Мур і їх трьома дочками.

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Сильвестр Сталлоне, Дженнифер Флавин, Річниця весілля, 23 роки разом.
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