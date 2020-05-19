Сильвестр Сталлоне відсвяткував 23 річницю весілля з дружиною Дженніфер Флавін

Новини шоу бізнесу:Ось уже 23 роки американський актор Сильвестр Сталлоне перебуває в центрі справжнього квітника. У 73-річного актора прекрасна дружина і троє юних дочок.

У неділю, 17 травня, Сильвестр Сталлоне і його дружина Дженніфер Флавін відзначили річницю весілля в Лос-Анджелесі, де вся сім'я проводить локдаун. Флавін поділилася спільним фото і привітала чоловіка на своїй сторінці в Instagram.

«З річницею нас! 23 роки!» - написала вона.

Зірка фільмів Рембо і Роккі Сильвестр Сталлоне познайомився з Дженніфер Флавін, яка молодша за актора на 22 роки, в 1988 році. Вони почали зустрічатися в 1994 році, а одружилися в 1997 році. У пари народилося троє доньок: Софія (1996), Сістін (1998) і Скарлет (2002).

Переглянути цей допис в Instagram Happy anniversary to us! 23 years! Допис, поширений Jennifer Flavin Stallone (@jenniferflavinstallone) 17 Тра 2020 р. о 6:43 PDT

Вся родина разом проводить вимушений режим самоізоляції. Дженніфер Флавін активно ділиться спільними фото в соцмережах.

Нагадаємо, Брюс Вілліс провів два місяці карантину разом з колишньою дружиною Демі Мур і їх трьома дочками.