41-річна Ані Лорак похвалилася стрункими ніжками (Відео)

Новини шоу бізнесу:Зазначимо, що у свій 41 рік співачка вражає стрункою фігурою. Її худі ноги у міні-сукнях виглядають чудово.

Українська співачка Ані Лорак поділилася зі своїми шанувальниками свіжим відео, в якому повідомила, що зареєструвалася у Tik Tok.

Друзі, тепер я є, і в TikTok @tiktok @tiktok_russia! Підписуйтесь на мою сторінку по посиланню в профілі. Ми приготували багато цікавого для вас!

Ролик-анонс співачка виклала у своєму Instagram.

На відео співачка з'являється в декількох образах: в розкішних сукнях, то в джинсах і об'ємній футболці.

Зазначимо, що у свій 41 рік співачка вражає стрункою фігурою. Її худі ноги у міні-сукнях виглядають чудово.