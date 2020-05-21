Що чекає на глядачів у фіналі шоу "Холостяк 10"

Новини шоу бізнесу:Традиційно в останньому випуску головний герой вирушає на два вирішальних побачення.

Вже в цю п'ятницю, 22 травня, о 19:00 на СТБ відбудеться довгоочікуваний фінал самого романтичного шоу весни. Головний герой проекту «Холостяк»-10 Макс Михайлюк відправиться на останні побачення в рамках реаліті, а після зробить свій вирішальний вибір.

Про це повідомляє прес-служба СТБ.

Традиційно в останньому випуску головний герой вирушає на два вирішальних побачення. Дві фіналістки і дві абсолютно різні історії. У дівчат з'явиться останній шанс зізнатися у найпотаємніших почуттях і дістати серце завидного Холостяка країни.

«Сумно усвідомлювати, що це наше останнє побачення», — зізнається Даша.

Пара відправиться на прогулянку по Барселоні, а після зануритися в акваріум з... акулами. Макс Михайлюк вирішить знову зробити щось вперше разом з Дашею, адже вся їхня історія просякнута червоною ниткою нових починань.

Однак щось піде не так, і вечір закінчиться, так і не встигнувши початися. Головний герой піде з фінального побачення.

«Я піду і дам час тобі подумати», — скаже Макс.

З Даною Холостяк вирішить зануритися в справжню творчість. Побачення не мине без еротичної поезії дівчини, яка знайде нові фарби і стане ще більш відвертою і особистої. Фіналістка відкрито заявить про свої бажання і наміри.