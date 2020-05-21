Скачать
Четвер, 21.05.2020
Коронавірус в Україні за добу підтвердили у 476 осіб
Коронавірус в Україні за добу підтвердили у 476 осіб
Командир батальйону "Луганськ-1" загинув на Донбасі: ще троє бійців поранені
Командир батальйону "Луганськ-1" загинув на Донбасі: ще троє бійців поранені
Рома хоче орендувати форварда Кіна з опцією викупу
Рома хоче орендувати форварда Кіна з опцією викупу
Що чекає на глядачів у фіналі шоу "Холостяк 10"
Що чекає на глядачів у фіналі шоу "Холостяк 10"

Ольга Куриленко позувала у відвертому купальнику

Ольга Куриленко позувала у відвертому купальнику
09:15 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Українська "дівчина Бонда" порадувала шанувальників новим знімком.

Відома голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко порадувала шанувальників новим фото.

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Сподіваюся, скоро повернемося до зйомок", - підписала світлину артистка.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Hopefully be back shooting again with @VanMalder soon! #Beach #Photoshoot

Допис, поширений Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)

Зазначимо, що на фото Куриленко позує в купальнику-бандо ягідного кольору. А на голові у неї солом'яний капелюшок, прикрашений невеликою квіткою.

Прихильникам прийшлося до душі нове фото знаменитості, вони всипали актрису компліментами: "Ти моя сама найулюбленіша зірка", "Неймовірно", "Чудово", "Жінка-мрія", - написали фоловери.

Нагадаємо, раніше Куриленко опублікувала кілька знімків, на яких вона зображена зовсім без макіяжу і без зачіски.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Instagram, Актриса, Фото, Ольга Куриленко, Купальник, Позувала.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Командир батальйону "Луганськ-1" загинув на Донбасі: ще троє бійців поранені
02 Підтримка національного виробника: французький уряд замовив більше мільярда санітарних масок
03 Голова Чернівецької ОДА: Послаблювати карантинні заходи нам поки що рано
04 Суперциклон "Амфан" завдав удару по Індії та Бангладеш: пориви вітру сягають 180 кілометрів на годину
05 Коронавірус: за добу у Франції більше сотні осіб померли від COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У світі зафіксували 5,1 мільйона випадків коронавірусу
У світі зафіксували 5,1 мільйона випадків коронавірусу
Глава МВС Ірану потрапив до санкційного список США
Глава МВС Ірану потрапив до санкційного список США
Ситуація на фронті: поблизу Мар'їнки поранений український воїн
Ситуація на фронті: поблизу Мар'їнки поранений український воїн
День вишиванки 2020: Google створив святковий Doodle
День вишиванки 2020: Google створив святковий Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся