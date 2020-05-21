Ольга Куриленко позувала у відвертому купальнику

Новини шоу бізнесу:Українська "дівчина Бонда" порадувала шанувальників новим знімком.

Відома голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко порадувала шанувальників новим фото.

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Сподіваюся, скоро повернемося до зйомок", - підписала світлину артистка.

Зазначимо, що на фото Куриленко позує в купальнику-бандо ягідного кольору. А на голові у неї солом'яний капелюшок, прикрашений невеликою квіткою.

Прихильникам прийшлося до душі нове фото знаменитості, вони всипали актрису компліментами: "Ти моя сама найулюбленіша зірка", "Неймовірно", "Чудово", "Жінка-мрія", - написали фоловери.

Нагадаємо, раніше Куриленко опублікувала кілька знімків, на яких вона зображена зовсім без макіяжу і без зачіски.