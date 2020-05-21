Ольга Куриленко позувала у відвертому купальнику

Відома голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко порадувала шанувальників новим фото.
Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Сподіваюся, скоро повернемося до зйомок", - підписала світлину артистка.
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Hopefully be back shooting again with @VanMalder soon! #Beach #Photoshoot
Зазначимо, що на фото Куриленко позує в купальнику-бандо ягідного кольору. А на голові у неї солом'яний капелюшок, прикрашений невеликою квіткою.
Прихильникам прийшлося до душі нове фото знаменитості, вони всипали актрису компліментами: "Ти моя сама найулюбленіша зірка", "Неймовірно", "Чудово", "Жінка-мрія", - написали фоловери.
Нагадаємо, раніше Куриленко опублікувала кілька знімків, на яких вона зображена зовсім без макіяжу і без зачіски.