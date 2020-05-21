Вагітна Джамала похвалилася своєю колекцією розкішних вишиванок

Новини шоу бізнесу:Цієї традиції завжди дотримується співачка Джамала.

21 травня українці святкують День вишиванки, який щорічно відзначається в третій четвер травня. У цей день прийнято вдягати вбрання з національним орнаментом, щоб підкреслити свою причетність до української культури. Цієї традиції завжди дотримується співачка Джамала.

На своїй сторінці в Instagram вагітна артистка похвалилася своєю міні-колекцією вишитих суконь. Кожен наряд, який показала Джа, виглядає розкішно і підкреслює жіночність своєї власниці.

"Ви знаєте, що я полюбляю експериментувати з вбранням. Вважаю, що немає жодних правил і нічого неможливого. Можна міксувати різні стилі, діставати речі зі старих скринь, одягати мамине, брендове чи ноунейм, трендове чи давно забуте. Але бувають ситуації, коли ти їздиш по світу, а твоє вбрання може розповісти про тебе і те, звідки ти", - зазначила виконавиця.

"Коли я у вишиванці йду головною площею Стокгольма, чи я в Лондоні в Ковент-Гардені, чи прогулююсь берегом Шрі-Ланки, місцеві жителі зупиняються запитати, що за сукня на мені. А я з гордістю відповідаю, що це вишиванка! Вона сучасна, вона красива, вона складна, фактурна, яскрава. Її можна одягати з підборами чи кросівками, капелюхами. Коли їздиш по світу, саме вишиванка - це твоє привітання без слів!", - додала Джамала.