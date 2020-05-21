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Вагітна Джамала похвалилася своєю колекцією розкішних вишиванок

Вагітна Джамала похвалилася своєю колекцією розкішних вишиванок
10:06 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Цієї традиції завжди дотримується співачка Джамала.

21 травня українці святкують День вишиванки, який щорічно відзначається в третій четвер травня. У цей день прийнято вдягати вбрання з національним орнаментом, щоб підкреслити свою причетність до української культури. Цієї традиції завжди дотримується співачка Джамала.

На своїй сторінці в Instagram вагітна артистка похвалилася своєю міні-колекцією вишитих суконь. Кожен наряд, який показала Джа, виглядає розкішно і підкреслює жіночність своєї власниці.

"Ви знаєте, що я полюбляю експериментувати з вбранням. Вважаю, що немає жодних правил і нічого неможливого. Можна міксувати різні стилі, діставати речі зі старих скринь, одягати мамине, брендове чи ноунейм, трендове чи давно забуте. Але бувають ситуації, коли ти їздиш по світу, а твоє вбрання може розповісти про тебе і те, звідки ти", - зазначила виконавиця.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Ви знаєте, що я полюбляю експериментувати з вбранням. Вважаю, що немає жодних правил і нічого неможливого. Можна міксувати різні стилі, діставати речі зі старих скринь, одягати мамине, брендове чи ноунейм, трендове чи давно забуте. ⠀ Але бувають ситуації, коли ти їздиш по світу, а твоє вбрання може розповісти про тебе і те, звідки ти. ⠀ Коли я у вишиванці йду головною площею Стокгольма, чи я в Лондоні в Ковент-Гардені, чи прогулююсь берегом Шрі-Ланки, місцеві жителі зупиняються запитати, що за сукня на мені. А я з гордістю відповідаю, що це вишиванка! ⠀ Вона сучасна, вона красива, вона складна, фактурна, яскрава. Її можна одягати з підборами чи кросівками, капелюхами. ⠀ Коли їздиш по світу, саме вишиванка — це твоє привітання без слів! ⠀ А вже завтра День нашої надзвичайно красивої вишиванки ⠀ #ДеньВишиванки

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

"Коли я у вишиванці йду головною площею Стокгольма, чи я в Лондоні в Ковент-Гардені, чи прогулююсь берегом Шрі-Ланки, місцеві жителі зупиняються запитати, що за сукня на мені. А я з гордістю відповідаю, що це вишиванка! Вона сучасна, вона красива, вона складна, фактурна, яскрава. Її можна одягати з підборами чи кросівками, капелюхами. Коли їздиш по світу, саме вишиванка - це твоє привітання без слів!", - додала Джамала.

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