Подружжя Зеленських привітало з Днем вишиванки (Фото)

Новини шоу бізнесу:Перша леді України Олена Зеленська долучилася до привітань із Днем вишиванки.

Вона поділилася яскравою світлиною, на якій постала у національному одязі разом із чоловіком.

Сьогодні, 21 травня, український народ святкує День вишиванки. Із цієї нагоди люди поширюють в мережі фотографії у національному вбранні. Дружина президента також привітала усіх із цим прекрасним святом та поділилася на особистій сторінці в інстаграмі чарівним кадром.

Олена постала перед камерою разом із чоловіком Володимиром Зеленським. Подружжя ніжно дивиться один на одного, а на обличчях сяють усмішки. Вони позують на фоні зеленого парку, що додає фото особливого колориту.

Вишиванка Олени Зеленської

Перша леді одягнена у вишивану сорочку темно-синього кольору з пишними рукавами. На ній бачимо геометричний орнамент у вигляді маленьких кругів, а рукави оздоблені незвичними фігурами, які вишиті яскравими кольорами,які гармонійно поєднуються між собою.

Переглянути цей допис в Instagram З Днем вишиванки! Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 20 Тра 2020 р. о 10:58 PDT

Волосся дружина президента вклала в легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах та нюдовим блиском на губах. Її шию прикрашають золоті ланцюжки.

"З Днем вишиванки" – коротко написала в публікації Олена.

Вишиванка Володимира Зеленського

Володимир Олександрович також поділився світлиною із коханою. Він постав поруч із дружиною у білій сорочці із вишивкою в чорно-сірих кольорах. Його вишиванка має більш традиційний орнамент, ніж вбрання Олени, проте вони обоє виглядають неперевершено.

Переглянути цей допис в Instagram Зі Всесвітнім днем вишиванки! Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 20 Тра 2020 р. о 11:01 PDT

"Зі Всесвітнім днем вишиванки!" – зазначив в дописі президент.