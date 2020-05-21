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Подружжя Зеленських привітало з Днем вишиванки (Фото)

Подружжя Зеленських привітало з Днем вишиванки (Фото)
10:07 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Перша леді України Олена Зеленська долучилася до привітань із Днем вишиванки.

Вона поділилася яскравою світлиною, на якій постала у національному одязі разом із чоловіком.

Сьогодні, 21 травня, український народ святкує День вишиванки. Із цієї нагоди люди поширюють в мережі фотографії у національному вбранні. Дружина президента також привітала усіх із цим прекрасним святом та поділилася на особистій сторінці в інстаграмі чарівним кадром. 

Олена постала перед камерою разом із чоловіком Володимиром Зеленським. Подружжя ніжно дивиться один на одного, а на обличчях сяють усмішки. Вони позують на фоні зеленого парку, що додає фото особливого колориту. 

Вишиванка Олени Зеленської

Перша леді одягнена у вишивану сорочку темно-синього кольору з пишними рукавами. На ній бачимо геометричний орнамент у вигляді маленьких кругів, а рукави оздоблені незвичними фігурами, які вишиті яскравими кольорами,які гармонійно поєднуються між собою.

 
 
 
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З Днем вишиванки!

Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Волосся дружина президента вклала в легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах та нюдовим блиском на губах. Її шию прикрашають золоті ланцюжки. 

"З Днем вишиванки" – коротко написала в публікації Олена. 

Вишиванка Володимира Зеленського

Володимир Олександрович також поділився світлиною із коханою. Він постав поруч із дружиною у білій сорочці із вишивкою в чорно-сірих кольорах. Його вишиванка має більш традиційний орнамент, ніж вбрання Олени, проте вони обоє виглядають неперевершено.

 
 
 
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Зі Всесвітнім днем вишиванки!

Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

"Зі Всесвітнім днем вишиванки!" – зазначив в дописі президент. 

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Все по темі:

Фото, Привітання, Володимир Зеленський, Перша леді, Олена Зеленська, День Вишиванки.
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