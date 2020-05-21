Кім Кардашьян похвалилася спокусливими формами у білому бікіні

Новини шоу бізнесу:В описі до посту Кім зазначила, що причепурилася, а їхати нікуди.

Відома в усьому світі учасниця реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" Кім Кардашьян-Вест показала шанувальникам гарячі кадри.

Серія знімків з'явилася в її Instagram-акаунті. На фото вона позує в білому бікіні, що демонструє її фігуру у всій красі.

Образ Кардашьян доповнили біляві локони й пара чобіт у ковбойському стилі. Знімки зірки набрали майже 3 мільйони "лайків".

Переглянути цей допис в Instagram All dressed up with nowhere to go Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 20 Тра 2020 р. о 12:46 PDT

Раніше українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка переїхала після заміжжя до РФ, оприлюднила в Instagram фото з нагородою від YouTube – "Золотою кнопкою".