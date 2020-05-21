Кім Кардашьян похвалилася спокусливими формами у білому бікіні

Відома в усьому світі учасниця реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" Кім Кардашьян-Вест показала шанувальникам гарячі кадри.
Серія знімків з'явилася в її Instagram-акаунті. На фото вона позує в білому бікіні, що демонструє її фігуру у всій красі.
Образ Кардашьян доповнили біляві локони й пара чобіт у ковбойському стилі. Знімки зірки набрали майже 3 мільйони "лайків".
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