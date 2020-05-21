Ротару порадувала шанувальників фото у вишиванці

Новини шоу бізнесу:Софія Ротару опублікувала на честь свята серію знімків у вишиванці.

Видатна українська співачка Софія Ротару порадувала шанувальників новими знімками.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"З Днем вишиванки", - коротко підписала знімки артистка.

На фото Софія Михайлівна позує серед квітів у чудовій вишиванці темно-зеленого кольору.

Переглянути цей допис в Instagram С Днём Вышиванки Допис, поширений София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 21 Тра 2020 р. о 2:33 PDT

При цьому прихильники відзначили квітучий вигляд співачки: "Як завжди на висоті", "Яка ви красуня", "Софія Михайлівна, ви завжди прекрасні", "Неймовірна! Софія Михайлівна, ви просто шикарна жінка!" - написали фоловери.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом Софія Ротару зникла з поля зору публіки. Однак її син Руслан розповів, куди зникла співачка. Судячи з відповідей Руслана, у співачки все добре: вона працює над новими піснями, а також займається своєю ділянкою, піклуючись про новий врожай.