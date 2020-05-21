Ротару порадувала шанувальників фото у вишиванці

Видатна українська співачка Софія Ротару порадувала шанувальників новими знімками.
Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"З Днем вишиванки", - коротко підписала знімки артистка.
На фото Софія Михайлівна позує серед квітів у чудовій вишиванці темно-зеленого кольору.
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При цьому прихильники відзначили квітучий вигляд співачки: "Як завжди на висоті", "Яка ви красуня", "Софія Михайлівна, ви завжди прекрасні", "Неймовірна! Софія Михайлівна, ви просто шикарна жінка!" - написали фоловери.
Як повідомляв УНІАН, останнім часом Софія Ротару зникла з поля зору публіки. Однак її син Руслан розповів, куди зникла співачка. Судячи з відповідей Руслана, у співачки все добре: вона працює над новими піснями, а також займається своєю ділянкою, піклуючись про новий врожай.