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Настя Каменських здивувала етнічним образом вишиванці
Настя Каменських здивувала етнічним образом вишиванці

Настя Каменських здивувала етнічним образом вишиванці

Настя Каменських здивувала етнічним образом вишиванці
15:45 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Співачка позувала у розкішній зеленому вишитому сукні з об'ємними рукавами.

Українська співачка Настя Каменських часто обирає відвертий одяг та відверті наряди. Проте з нагоди Дня вишиванки артистка вбралася в яскравий етнічний одяг.

Знімок у вишиванці Настя опублікувала у своєму Instagram.

Співачка позувала у розкішній зеленому вишитому сукні з об'ємними рукавами. Настя також зробила виразний макіяж і нафарбувала губи темною помадою.

"Я завжди захоплювалася українською культурою, особливо вишивкою. Її люблять і одягають у всьому світі. А ми, українці, носимо вишиванку з особливою любов'ю і гордістю. Для кожного з нас це не просто одяг - це символ сили і краси нашого народу. Це наша душа. Зі святом, друзі!", - написала Настя під знімком.

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Образ, Настя Каменских, Вишиванка, Українська співачка.
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