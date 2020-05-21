Настя Каменських здивувала етнічним образом вишиванці

Українська співачка Настя Каменських часто обирає відвертий одяг та відверті наряди. Проте з нагоди Дня вишиванки артистка вбралася в яскравий етнічний одяг.
Знімок у вишиванці Настя опублікувала у своєму Instagram.
Співачка позувала у розкішній зеленому вишитому сукні з об'ємними рукавами. Настя також зробила виразний макіяж і нафарбувала губи темною помадою.
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Я завжди захоплювалась українською культурою, а особливо вишиванкою ⠀ Її люблять і одягають в усьому світі. А ми, українці, носимо вишиванку з особливою любов’ю та гордістю. Для кожного з нас це не просто одяг, - це символ сили і краси нашого народу. Це наша душа. ⠀ Зі святом, друзі!
"Я завжди захоплювалася українською культурою, особливо вишивкою. Її люблять і одягають у всьому світі. А ми, українці, носимо вишиванку з особливою любов'ю і гордістю. Для кожного з нас це не просто одяг - це символ сили і краси нашого народу. Це наша душа. Зі святом, друзі!", - написала Настя під знімком.