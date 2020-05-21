Настя Каменських здивувала етнічним образом вишиванці

Новини шоу бізнесу:Співачка позувала у розкішній зеленому вишитому сукні з об'ємними рукавами.

Українська співачка Настя Каменських часто обирає відвертий одяг та відверті наряди. Проте з нагоди Дня вишиванки артистка вбралася в яскравий етнічний одяг.

Знімок у вишиванці Настя опублікувала у своєму Instagram.

Співачка позувала у розкішній зеленому вишитому сукні з об'ємними рукавами. Настя також зробила виразний макіяж і нафарбувала губи темною помадою.

"Я завжди захоплювалася українською культурою, особливо вишивкою. Її люблять і одягають у всьому світі. А ми, українці, носимо вишиванку з особливою любов'ю і гордістю. Для кожного з нас це не просто одяг - це символ сили і краси нашого народу. Це наша душа. Зі святом, друзі!", - написала Настя під знімком.