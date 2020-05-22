Холостяк 10: сьогодні стане відомо, хто переможе в шоу

Новини шоу бізнесу:Багато хто в мережі гадає, хто ж переможе — гімнастка Даша чи власниця модельного агентства Дана.

У п'ятницю, 22 травня, о 19:00 стартує останній випуск шоу «Холостяк-10», і ми дізнаємося ім'я переможниці проекту.

Головний герой шоу і дві дівчини — Даша і Дана — вирушать в Барселону і проведуть свої останні побачення на проекті «Холостяк 10».

Багато хто в мережі гадає, хто ж переможе — гімнастка Даша чи власниця модельного агентства Дана. Дівчата дуже різні, але кожна зачарувала холостяка по-своєму. Максу дуже подобається енергетика Дани, у Даші його приваблює неймовірна сексуальність.

Холостяк вирушить на два вирішальні побачення з дівчатами, і пройдуть вони в абсолютно різній атмосфері.

Так, з Дашею Макс зануриться в акваріум з акулами, після чого побачення несподівано обірветься. У чому причина — дізнаємося зовсім скоро.

Від Дани Макс почує одкровення, й дівчина знову порадує його своїми віршами.

На холостяка чекає складний вибір. Хто ж переможе в «Холостяк 10» й отримає обручку від Макса?