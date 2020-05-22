Акторка Ніколь Кідман зламала ногу

52-річна актриса отримала перелом в області щиколотки близько п'яти тижнів тому, проте не розповідала про травму. Тепер в цьому зізнався чоловік актриси. «Близько п'яти тижнів тому вона бігала по району, як завжди, і просто не побачила вибоїну, підвернула щиколотку й отримала невеликий розрив в щиколотці», - розповів Урбан в інтерв'ю австралійському The Project.
«І тому їй довелося носити черевик (для фіксації) в останні кілька тижнів», - додав Урбан.
При цьому співак зазначив, що його дружина стійко переносить травму: «Я повинен сказати, що вона впоралася з цим краще, ніж я».
Переглянути цей допис в Instagram
Take care of your leg #NicoleKidman . . . #NicoleKidman . . Like Share Comment Follow @imnicolekidmanfan . . #NicoleKidman #ScarlettJohansson #JenniferLawrence #EmmaStone #GalGadot #MeganFox #MargotRobbie #JessicaAlba #LéaSeydoux #RachelMcAdams #MilaKunis #EvaGreen #ChloëGraceMoretz #KeiraKnightley #HaileeSteinfeld #OlgaKurylenko #RebeccaFerguson #PaulaPatton #MichelleMonaghan #EmmyRossum #robertpattinson #AnneHathaway #RobertDowneyJr #ElizabethOlsen #AmyAdams #ChrisEvans #NicoleKidman #TheUndoing #KateBeckinsale #BigLittleLies #dakotajohnsonfashion
Вперше Кідман помітили в медичному черевику на правій нозі, коли вона підтримувала Урбана на його концерті для медичних працівників у Вотертауні, штат Теннессі. Вона перебувала там серед інших людей, але була в черевику і масці.