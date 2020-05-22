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Зірку "Гаррі Поттера" Руперта Грінта уперше "спіймали" з новонародженою донькою

Зірку "Гаррі Поттера" Руперта Грінта уперше "спіймали" з новонародженою донькою
12:32 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Пара прогулювалася з дитячим візком та пила каву.

Відомого за роллю Рона Візлі у серії фільмів про «Гаррі Поттера» актора Руперта Грінта спіймали за прогулянкою із дружиною і новонародженою донькою.

Молода сім’я потрапила у фотооб’єктив папараці в четвер. І Руперт, і його 28-річна дівчина Джорджія були у захисних масках.

Пара прогулювалася з коляскою парком та пила каву. На обох – одяг вуличного стилю у темних кольорах.  Журналісти зауважують, що актор з подругою мали впевнений вигляд вже утверджених батьків, кожен з яких по черзі брав коляску.

Пара заявила про те, що чекають на дитину, у квітні – одразу після появи на публіці вагітної Джорджії. Ім’я крихітки поки невідоме.

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Гарри Поттер, Руперт Гринт, Актор, Прогулянка, Новонароджена донька.
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Зірку &quot;Гаррі Поттера&quot; Руперта Грінта уперше &quot;спіймали&quot; з новонародженою донькою
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