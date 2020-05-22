В Інстаграм не впізнали зірку 90-х Тетяну Овсієнко

Новини шоу бізнесу:Співачка давно приховує свою справжню зовнішність.

Користувачі Інстаграм заговорили про зовнішність 53-річної Тетяни Овсієнко - популярної співачки 90-х, яка з'явилася в "сторіз" своєї колеги і приятельки Ірини Салтикової зі справжнім обличчям.

Вся справа в тому, що Овсієнко помітно змінилася. До того ж останні фотографії в профілях співачки помітно ретушуються, що не раз викликало дискусії підписників про те, як насправді виглядає артистка. На свіжому селфі Овсієнко (по центру) позує з Іриною Салтикової (вгорі) і Тетяною Буланової.

"Три дівиці. І які..." - підписала знімок Салтикова, зазначивши на ньому Буланову та Овсієнко. Знімок тут же розлетівся по соцмережах і таблоїдах, адже останню на ньому впізнали не відразу.

Колись шанувальники Овсієнко припустили, що співачка захопилася пластикою. Однак підтверджень цьому немає. Як зазначили деякі, співачка виглядає значно старшою за своїх колег і приятельок, що напевно стало результатом невдалих спроб омолодитися.

"Що з обличчям Тані?", "Вона виглядає набагато старшою за свій вік. Це невдала пластика", "Маска, а не обличчя", - вказали під знімком.