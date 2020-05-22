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Як Тіна Кароль виглядає у буденному житті

Як Тіна Кароль виглядає у буденному житті
14:27 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Всі прихильники звикли бачити співачку Тіну Кароль у вишуканих сукнях та з бездоганним макіяжем.

Однак у буденному житті зірка надає перевагу кросівкам та зручним костюмам. Це доводять нові фото артистки, зроблені днями у Карпатах.

Де б Тіна Кароль не з'являлась, всюди на неї чекає зустріч з відданими прихильниками. Тисячі меломанів залюбки стежать за творчістю та приватним життям співачки і не упускають нагоди зустрітись з нею. Тому й фото ділової поїздки до Карпат одразу ж опублікували на інстаграм-сторінці фан-групи. 

Одна з прихильниць зробила знімки з кумиркою у селищі Верховина, що на Івано-Франківщині. На фото видно, що Тіна Кароль позує в улюблених кросівках, світлому костюмі та вовняному теплому кожушку. Артистка відмовилась від макіяжу та постала перед камерою із зібраним у пучок волоссям. Для фото Тіна Кароль зняла захисну маску та із задоволенням усміхалась у камеру. 

 
 
 
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Тина Кароль с поклонницей в Карпатах! #тинакароль

Допис, поширений Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

Такий буденний образ викликав захват у її прихильників. У мережі вони засипали Тіну Кароль компліментами, відзначивши її природну красу. "Така природна, мила, без зайвого гриму", "Красуня", "Люблю такі фото зірок. Вони на них справжні, без масок. І ця іскра в очах у Тіни –  щось особливе", – написали під фото артистки.

Як Тіна Кароль виглядає на публіці

Не дивно, що такий образ кардинально відрізняється від екранного. На зйомки шоу чи виступи Тіна Кароль змінює кросівки на дизайнерські сукні з пікантними акцентами. Однією з улюблених марок артистки є David Koma. Елітні вбрання від дизайнера Тіна Кароль неодноразово демонструвала на зйомках "Голос країни" і "Танці з зірками-2019". Образи вона завжди доповнює витонченими босоніжками на підборах або туфлями-човниками. 

Щодо макіяжу, то зазвичай співачка обирає make-up з акцентом на червоні губи. Очі Тіна Кароль полюбляє підводити тінями пастельних тонів.

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Все по темі:

Тина Кароль, Фото, Карпати, Зовнішність, Фанати, На відпочинку.
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