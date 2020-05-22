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Наомі Кемпбелл вразила Мережу повністю оголеним фото

Наомі Кемпбелл вразила Мережу повністю оголеним фото
15:05 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Сьогодні, 22 травня, Наомі Кемпбелл святкує 50-річний ювілей. Напередодні день народження супермодель опублікувала архівне фото.

Супермоделі Наомі Кемпбелл виповнилося 50 років. Вік супермодель абсолютно не бентежить. На своїй сторінці в Instagram вона не упускає можливості показати своє тіло, адже вона перебуває в прекрасній формі і, як і раніше, рекламує білизну, носить яскраве вбрання, провокує фанів пікантними і спокусливими фото.

Напередодні дня народження Чорна пантера, поділилася архівними фото, на якому вона повністю оголена, а з одягу на ній босоніжки і рожева перука.

«Рожеве волосся не хвилює», - підписала вона знімок.

 
 
 
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#tbt Pink hair don’t care

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

«Настрій вогонь», - прокоментувала фото Холлі Беррі.

«У мене висів такий плакат на стіні», «З днем народження, королево!», «Прекрасна», «Діва», - залишають коментарі фани.

Нагадаємо, з початком пандемії Наомі Кемпбелл занепокоїлася питаннями захисту від коронавірусу, і показала, як правильно захищатися від COVID-19, щоб не захворіти.

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Все по темі:

Наоми Кэмпбелл, супермодель, День народження, 50 Років, Архівне фото.
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