Наомі Кемпбелл вразила Мережу повністю оголеним фото

Супермоделі Наомі Кемпбелл виповнилося 50 років. Вік супермодель абсолютно не бентежить. На своїй сторінці в Instagram вона не упускає можливості показати своє тіло, адже вона перебуває в прекрасній формі і, як і раніше, рекламує білизну, носить яскраве вбрання, провокує фанів пікантними і спокусливими фото.
Напередодні дня народження Чорна пантера, поділилася архівними фото, на якому вона повністю оголена, а з одягу на ній босоніжки і рожева перука.
«Рожеве волосся не хвилює», - підписала вона знімок.
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«Настрій вогонь», - прокоментувала фото Холлі Беррі.
«У мене висів такий плакат на стіні», «З днем народження, королево!», «Прекрасна», «Діва», - залишають коментарі фани.
Нагадаємо, з початком пандемії Наомі Кемпбелл занепокоїлася питаннями захисту від коронавірусу, і показала, як правильно захищатися від COVID-19, щоб не захворіти.