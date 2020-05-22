Наомі Кемпбелл вразила Мережу повністю оголеним фото

Новини шоу бізнесу:Сьогодні, 22 травня, Наомі Кемпбелл святкує 50-річний ювілей. Напередодні день народження супермодель опублікувала архівне фото.

Супермоделі Наомі Кемпбелл виповнилося 50 років. Вік супермодель абсолютно не бентежить. На своїй сторінці в Instagram вона не упускає можливості показати своє тіло, адже вона перебуває в прекрасній формі і, як і раніше, рекламує білизну, носить яскраве вбрання, провокує фанів пікантними і спокусливими фото.

Напередодні дня народження Чорна пантера, поділилася архівними фото, на якому вона повністю оголена, а з одягу на ній босоніжки і рожева перука.

«Рожеве волосся не хвилює», - підписала вона знімок.

Переглянути цей допис в Instagram #tbt Pink hair don’t care Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi) 21 Тра 2020 р. о 12:29 PDT

«Настрій вогонь», - прокоментувала фото Холлі Беррі.

«У мене висів такий плакат на стіні», «З днем народження, королево!», «Прекрасна», «Діва», - залишають коментарі фани.

Нагадаємо, з початком пандемії Наомі Кемпбелл занепокоїлася питаннями захисту від коронавірусу, і показала, як правильно захищатися від COVID-19, щоб не захворіти.