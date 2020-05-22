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П'ятниця, 22.05.2020
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Оля Полякова підкорила мережу зйомкою з доньками
Оля Полякова підкорила мережу зйомкою з доньками

Оля Полякова підкорила мережу зйомкою з доньками

Оля Полякова підкорила мережу зйомкою з доньками
15:05 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Популярна українська співачка не нехтує жодною нагодою нагадати публіці про себе та долучає до публічності своїх доньок.

До Дня вишиванки Оля Полякова влаштувала родинну фотосесію, для якої позувала разом з дітьми Алісою та Машею у розкішних сукнях з яскравим орнаментом.

Королева вітчизняного шоу-бізнесу безперервно тішить свою аудиторію новим контентом. Навіть в ізоляції Оля Полякова вигадала, як не залишатися поза увагою шанувальників. Так, зірка влаштувала "карантинну" зйомку з доньками поблизу власного будинку з нагоди Дня вишиванки, який відзначали вчора, 21 травня. Результатами співачка поділилася в інстаграм-профілі. 

Для сімейної фотосесії Оля Полякова обрала вишиті сукні яскравих кольорів від дизайнерки Юлії Магдич, вбрання якої обирають українські зірки першого ешелону. На співачці оригінальна вишиванка з неоновим орнаментом, на старшій доньці Маші – з насичено-рожевим візерунком, а на молодшій Алісі сукня світло-блакитного кольору з різнобарвними масивними квітами.

 
 
 
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З днем вишиванки вишиванки by @yuliya_magdych

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Фото, Оля Полякова, Доньки, Вишиванки.
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