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Володимир Остапчук розсекретив свою обраницю та розповів історію їхнього кохання

Володимир Остапчук розсекретив свою обраницю та розповів історію їхнього кохання
12:05 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Популярний український ведучий та шоумен Володимир Остапчук нарешті розповів про свою нову обраницю.

Журналістам вже давно вдалося розсекретити, хто зміг полонити його серце. Коханою Володимира стала дівчина Христина, яка працює нотаріусом.

Резонансне зізнання відбулося вчора, 23 травня, у програмі "Світське життя", для якої Володимир та Христина дали інтерв'ю. Також закохані опублікували на особистих сторінках в інстаграмі романтичне фото з Парижа та у дописах розповіли про свої почуття.

Володимир зізнався, що його дівчину звати Христина. Саме про неї точилися розмови ще з лютого 2020 року. Тоді журналістам вдалося викрити обраницю шоумена Журналістам вдалося викрити коханку Володимира Остапчука, – ЗМІ . Остапчук зазначив, що коли всі пристрасті втихли, він вирішив поділитися своїм щастям та познайомити громадськість з коханою. Також він розповів історію їхнього кохання.

Багато хто вже знає, що ми познайомилися вкінці серпня на весіллі в Італії. Там я працював ведучим, а Христина була подружкою нареченої. Згадуючи той день, навіть не розумію, як я одразу не помітив її, не звернув на неї уваги – красиву, безмежно талановиту, щиру та дивовижну. Але, чесно кажучи, вона також не зацікавилася мною. Ми поспілкувалися і на деякий час зникли, – розповів шоумен. 

Він зазначив, що наступні декілька тижнів після цієї зустрічі були для нього непростими. Тоді ведучий розпочав підготовку до прямих ефірів "Танців з зірками" і з головою занурився у свої проблеми. Процес Розлучення Володимира та Олени Войченко вже був запущений, він продовжував займатися своїми справами, але одного дня в його житті стався щасливий випадок.

 
 
 
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Знакомьтесь, моя Любовь, моя Кристина. ⠀ Когда все страсти утихли, я решил, что наконец-то пора поделиться своим счастьем и познакомить вас с моей любимой. ⠀ А еще рассказать вам Нашу историю, настоящую, из первых уст. ⠀ Как многие из вас уже знают ;-), наше первое знакомство случилось еще в конце августа, на свадьбе в Италии, где я работал ведущим, а Кристина была гостьей - подружкой невесты. Вспоминая сейчас тот день, даже не понимаю, как я сразу не приметил ее, не обратил на нее внимание - красивую, безумно талантливую, искреннюю и удивительную. Да и она, признаться, на меня тоже. Мы пообщались и пропали… на какое-то время. ⠀ Следующие несколько недель для меня были непростыми, ну вы в курсе, я с головой погрузился в свои проблемы и подготовку к эфирам “Танцев”. ⠀ И все бы забылось, и мы больше никогда бы не встретили друг друга. Я, по сути уже будучи холостяком (мой бракоразводный процесс - бюрократическая машина уже была запущена), так и занимался своими делами, но… в моей жизни произошёл тот самый Счастливый случай. ⠀ Я снова увидел Ее. И где бы вы думали? Правильно, за кулисами шоу “Танці з зірками”. Как вы тоже уже знаете, Кристину неспроста называют “танцующий нотариус”. Много лет занимаясь спортивными бальными танцами, она пришла поддержать своего знакомого хореографа Игоря Кузьменко, участвовавшего тогда в “Танцах”. ⠀ Тогда она, нежно улыбнувшись, поддержала меня добрым словом: «Вова, поверьте, все будет хорошо». Да, мы первое время были на “вы” :-). ⠀ Именно эту встречу мы сейчас считаем началом наших отношений, именно тогда, между нами проскочила та самая искра. ⠀ А потом были недели переписок, дружеское общение, первое свидание, наш Париж и .... Остальное мы храним для себя. ⠀ Крис, спасибо, что ты выдержала весь этот шквал негатива и домыслов. Ты прекрасно знаешь - тебя не в чем упрекнуть. Ты меня поддерживаешь, вдохновляешь и окрыляешь. ⠀ Мы крепко держимся за руки и Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. ⠀ А это главное. ⠀ Всем /a>

Допис, поширений Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

"Я знову побачив її. І де б ви думали? Правильно, за лаштунками шоу "Танці з зірками". Як ви теж вже знаєте, Христину неспроста називають "танцюючий нотаріус". Багато років займаючись спортивними бальними танцями, вона прийшла підтримати свого знайомого хореографа Ігоря Кузьменка, який брав участь тоді в "Танцях". Тоді вона, ніжно усміхнувшись, підтримала мене добрим словом: "Вова, повірте, все буде добре". Так, ми спочатку були на "ви". Саме цю зустріч ми вважаємо початком наших стосунків, саме тоді, між нами відбулася іскра. А потім були тижні листувань, дружнє спілкування, перше побачення, наш Париж і… Решту ми зберігаємо для себе," – поділився Остапчук.

 Також він подякував обраниці.

Кріс, спасибі, що ти витримала весь цей шквал негативу і домислів. Ти прекрасно знаєш – тобі нема в чому дорікати. Ти мене підтримуєш і надихає, кохаєш і окрилюєш. Ми міцно тримаємося за руки і любимо, – написав в публікації Володимир.

Аналогічне фото на інстаграм-сторінці опублікувала Христина. У публікації вона подякувала Остапчуку за кохання та турботу і розповіла про свої почуття.

"Колись я прочитала фразу: "Кохання – це друге народження". Зараз я її повноцінно відчуваю, адже після зустрічі з тобою у мене розпочалося нове життя. Ти – моя турбота, моя опора, мій промінчик сонця. Ти –відповідальний і цілеспрямований. Ти – найкращий чоловік, друг, тато, син і приклад для багатьох. Твори і йди вперед, а я завжди підтримаю і буду тримати тебе за руку, як і домовлялися. Дякую тобі за кожен наш щасливий день, за кожен момент і усмішку на моєму обличчі. Дякую за кожну подорож, що була і що буде, за кожен захід сонця і світанок. Дякую за всі прочитані мені розповіді вечорами при свічках. Дякую за прийняття мене такою, яка я є, але своїм коханням ти робиш мене кращою. Дякую тобі за любов – твою, мою і нашу!", – написала в дописі Христина. 

Також пара дала відверте інтерв'ю Катерині Осадчій, де розповіла подробиці стосунків.

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Фото, Почуття, Розповів, Володимир Остапчу, Нова кохана.
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