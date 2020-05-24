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Неділя, 24.05.2020
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Потап і Настя Каменських поділилися чуттєвим відео у річницю весілля

Потап і Настя Каменських поділилися чуттєвим відео у річницю весілля
13:32 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Вчора, 23 травня, Настя Каменських та Потап відсвяткували свою першу річницю весілля. З цієї нагоди вони поділилися з шанувальниками романтичним відео.

Потап і Настя розповіли про свої стосунки в день весілля. Їхній роман тривав декілька років, проте вони ретельно приховували його від ЗМІ. Настя Каменських опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі відео, на якому позує разом із коханим. 

На акаунті співачки з'явився ніжний ролик, який замилував користувачів мережі. Менш, ніж за добу допис набрав більше мільйона переглядів та тисячі захопливих коментарів. 

Потап одягнений у білі штани, футболку та куртку. Його зіркова дружина позувала перед камерою у надзвичайно ніжному та жіночному вбранні. Для особливого ролику Настя обрала білу мережевну сукню, яка дуже схожа на весільну. Доповнила свій образ подовженим піджаком білого кольору. Волосся вклала в розкішні локони, які прикрасила білим широким обручем. На обличчі зробила макіяж в природних тонах. Також гарно видно білий манікюр артистки. Серед аксесуарів Каменських обрала тоненький ланцюжок, який висів у неї на шиї та браслети на руках. 

 
 
 
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Endless love #nk #ценивоспоминания @realpotap

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Закохані позували під нову пісню NK  "Воспоминания". У ній згадуються ті приємні моменти, які Потап і Настя переживали разом за час стосунків. Вони мило усміхаються, підспівують, обіймаються та ніжно цілують один одного. Подружжя цінує спільні миті, адже час минає дуже швидко, а спогади залишаються на все життя. 

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Все по темі:

Настя Каменских, Потап, Відео, Річниця весілля.
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Потап і Настя Каменських поділилися чуттєвим відео у річницю весілля
Потап і Настя Каменських поділилися чуттєвим відео у річницю весілля
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