Балерина Катерина Кухар розповіла, як підтримує форму на карантині

Новини шоу бізнесу:Українська прима-балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар на карантині робить все для того, щоб не втратити фізичну форму.

Балерина разом із чоловіком Олександром Стояновим дали відверте інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя". Вони розповіли, чим займаються на карантині з дітьми та як підтримують спортивну форму, щоб не набрати зайвих кілограмів.

Кухар розповіла, що на самоізоляції вона і чоловік багато часу приділяють дітям. Через постійні гастролі вони рідко бували вдома, а за цей час змогли вдосталь насолодитися компанією сина та доньки. Олександр каже, що слово "тато" за декілька днів він чув більше, ніж за все своє життя.

Катерина на карантині займається із дітьми спортом. Її п'ятирічна дочка Анастасія вже встигла накачати декілька кубиків пресу. Олександр каже, що вона дивиться на маму і щодня робить фізичні вправи.

А от син Тимур разом із зірковою матусею розтягується і намагається сісти у шпагат. Проте Стоянов додав, що мотивацією Тимура є те, що він пообіцяв йому придбати електросамокат.

Балерина зізналася, що для того, щоб не втратити професійні навички та підтримувати форму, вона займається вдома. Наприклад, ввечері ходить до холодильника на пуантах.

Я одягаю пуанти і десь пів години я ходжу квартирою. Я щось роблю, витираю пил, – розсекретила Катерина.