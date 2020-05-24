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Напівгола Мадонна шокувала вульгарним фото

Напівгола Мадонна шокувала вульгарним фото
14:49 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Співачка опублікувала відвертий знімок та відповіла ненависникам.

Всесвітньо відома співачка Мадонна виклала в мережу відверте фото. Таким чином співачка вирішила відповісти своїм хейтерам.

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Мадонна зображена лише в спідній білизні. Її ліфчик просвічується так, що видно соски, а на голові безлад.

 
 
 
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Current Wardrobe SitchAnd for those of you who are offended in any way by this photo then I want to let you know that I have successfully graduated from the University of Zero Fks Given. Thanks for coming to my Graduation Ceremony! Class of 2020! @stevenkleinstudio

Допис, поширений Madonna (@madonna)

"Для тих, хто обурений цим фото: хочу вам повідомити, що я закінчила університет по***зму. Спасибі, що прийшли на церемонію вручення дипломів!" - написала Мадонна.

Відзначимо, що багато підписників були обурені таким знімком, однак більшість шанувальників позитивно оцінили пікантний знімок: "Мадонна, ти ідеальна", "Така гаряча", "Ми тебе любимо", "Неймовірна", - написали фоловери.

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Все по темі:

Мадонна, Співачка, Мережа, Напівголі фото.
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