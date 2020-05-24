Напівгола Мадонна шокувала вульгарним фото

Новини шоу бізнесу:Співачка опублікувала відвертий знімок та відповіла ненависникам.

Всесвітньо відома співачка Мадонна виклала в мережу відверте фото. Таким чином співачка вирішила відповісти своїм хейтерам.

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Мадонна зображена лише в спідній білизні. Її ліфчик просвічується так, що видно соски, а на голові безлад.

"Для тих, хто обурений цим фото: хочу вам повідомити, що я закінчила університет по***зму. Спасибі, що прийшли на церемонію вручення дипломів!" - написала Мадонна.

Відзначимо, що багато підписників були обурені таким знімком, однак більшість шанувальників позитивно оцінили пікантний знімок: "Мадонна, ти ідеальна", "Така гаряча", "Ми тебе любимо", "Неймовірна", - написали фоловери.