62-річна Шерон Стоун показала тіло у купальнику

Новини шоу бізнесу:Артистка поділилася з шанувальниками новим знімком.

62-річна голлівудська акторка Шерон Стоун показала себе в купальнику.

Новий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Шерон позує у відкритому роздільному купальнику. Її волосся зібране в пучок, а на шиї намисто з черепашок. Вона доповнила свій образ сонцезахисними окулярами-авіаторами.

Зазначимо, що прихильники залишилися в захваті від фігури акторки.

"Спасибі за те, що показали себе! Ви все ще така гарна", "Краса назавжди", "Ви нагадуєте мені, що старіння може бути прекрасним", - зазначили фоловери.

Як повідомляв УНІАН, раніше зірка "Основного інстинкту" 62-річна Шерон Стоун знялася для індійської версії журналу Harper's Bazaar.