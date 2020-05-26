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Вуді Аллен розповів про шлюб зі всиновленою донькою

Вуді Аллен розповів про шлюб зі всиновленою донькою
11:50 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Резонансу у мережі викликала велика різниця у віці та факт, що автор культових фільмів вдочерив дівчину. Днями Вуді Аллен вкотре прокоментував цей роман.

В інтерв'ю таблоїду The Daily Mail Вуді Аллен розповів, що роман з Сун-І Превін почався у 1991 році. Тоді дівчині було 21, а її різниця у віці з режисером складала 35 років. Стосунки Вуді та Сун-І починались зі зради, адже на час початку роману чоловік жив з Мією Ферроу, яка і не підозрювала, що їхня всиновлена дитина може мати інтимні стосунки з названим батьком. Відкрити таємницю допомогли еротичні фото, які Сун-І зробила для коханого. 

Новина про резонансний роман одразу розлетілась у всіх західних ЗМІ, а пару засипали осудом та гнівними коментарями. 

"Я визнаю, що на початку наших стосунків це здавалося нерозумним. На перший погляд, наш союз виглядав безрозсудним. Я був набагато старшим, а вона була моєю прийомною дитиною. Зі сторони ця ситуація виглядала експлуататорською: немов я, як старий хижак, буду її використовувати, а вона, відповідно, буде використовувати мене. Але цього ніколи не було", – заявив Вуді Аллен. 

Вже у 1997 році режисер обмінявся клятвами з коханою. І тільки коли Сун-І Превін стала його законною дружиною, Вуді Аллен відчув спокій. 

Після того як я одружився, заспокоївся. Я позбувся багатьох невротичних проявів, хоча, як і раніше, не ходжу по тунелях і не люблю маленькі приміщення та ліфти, – поділився режисер. 

Не оминув Вуді Аллен і питань про ідилію в стосунках. Його шлюб з Сун-І Превін є дуже міцним, незважаючи на резонансні скандали довкола режисера. 84-річний Вуді Аллен розповів, що з дружиною має різні погляди на дозвілля, однак вміє з нею знайти компроміси. А от щодо батьківства, Сун-І Превін повністю підтримує свого чоловіка та дає донькам все для розвитку. Наразі 21-річна Беше та 20-річна Манзі навчаються у коледжах, від чого не стримує захвату їхній зірковий татусь.

Що відомо про мемуари Вуді Аллена

Нещодавно режисер таки опублікував знамениті мемуари. Книгу кілька разів відкладали видавці, які були не готові показувати її світу. Однак через низку скандалів видання таки вийшло у друк.

У мемуарах Вуді Аллен розповів про свій роман Вуді Аллен опублікував скандальні мемуари: як режисер прокоментував роман з донькою з Сун-І Превін та пояснив читачам, що закохався. Не забув він згадати і стосунки з Мією Ферроу, яка після розлучення виховувала трьох їхніх всиновлених дітей. Всі нащадки виступили проти свого зіркового батька Мемуари режисера Вуді Аллена відмовляються публікувати: відома причина , окрім Мозеса. Хлопець впевнений, що його сестра Ділан збрехала про сексуальні домагання у сім'ї та просто хотіла відомстити Вуді Аллену за його зраду. В інтерв'ю режисер не приховував, що він намагається не звертати увагу на всі звинувачення у його адресу.

"Зрозуміло, я знаю, що є предметом пліток і скандалів, але я не дозволяю їм мене турбувати. Я живу своїм життям. Це було помилкове звинувачення, з якого таблоїди зробили велику драму", – додав він.

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Вуди Аллен, Детали, Сун-И Превин, Шлюб.
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