Джонні Депп може отримати особливу роль

Новини шоу бізнесу:Останні місяці Джонні Депп фігурував тільки в скандальних новинах, пов'язаних із затяжним розлученням з Ембер Герд.

Як відомо, через звинувачення у домашньому насиллі, які Депп активно спростовує у суді, чимало режисерів відмовились від роботи з актором. Тому талановитий красень на місяці опинився без роботи. Однак тепер Джонні Депп має шанс відновити свою кар'єру. За даними Hello Magazine, йому пропонують зіграти у біографічному фільмі, який вже привернув увагу кіноманів.

Мова йде про кінострічку "Чорно-білий Фелліні" (Fellini Black and White). Фільм розкаже глядачам історію про мандрівку режисера до Лос-Анджелеса. Він приїхав до США на церемонію вручення премій Оскар-1957 та пропав на 2 дні. Тому в кінострічці автори проєкту пофантазують, чим займався Фелліні та чому ледь не пропустив знакову подію.

Ще одну головну роль у кінострічці може зіграти Пенелопа Крус. Вона перевтілиться у дружину режисера Джульєтту Мазіну. Окрім цього, у фільмі можуть також зіграти Джеймі Фокс та Пітер Дінклейдж.

Наразі кінострічка "Чорно-білий Фелліні" перебуває на стадії обговорення. Очікується, що зйомки розпочнуться в Голлівуді до кінця 2020 року.