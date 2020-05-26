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Зірки Рівердейлу Коул Спроус і Лілі Рейнхарт розійшлися
Зірки Рівердейлу Коул Спроус і Лілі Рейнхарт розійшлися

Зірки Рівердейлу Коул Спроус і Лілі Рейнхарт розійшлися

Зірки Рівердейлу Коул Спроус і Лілі Рейнхарт розійшлися
11:53 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Зірки популярного серіалу Рівердейл, актори Коул Спроус і Лілі Рейнхарт розійшлися.

Пара, яка почала зустрічатися в 2017 році, не коментує чутки про розставання. Однак за даними авторитетного американського журналу People, 27-річний Спроус і 23-річна Рейнхарт вирішили розірвати свої відносини ще до початку карантину.

Видання зазначає, що пара розійшлася ще в квітні, про що свідчить публікація актора про те, як складно будувати відносини на очах у всього світу. Тоді в пресі також з'явилися чутки про зраду Спроуса, який нібито закрутив роман з Каєю Гербер.

«Я терплю багато чуток і наклепів від людей в Мережі, які називають себе моїми фанами. Вони вирішили, що мають право лізти в моє особисте життя, і саме тому, я ніколи не потураю їм. Але нападки на моїх друзів, необгрунтовані звинувачення, витік моєї адреси і погрози вбивством це безумство і фанатизм. Мені здається, що людство перестало існувати. Коли я вперше вступив в публічні відносини, наслідки були цілком передбачуваними. Моя стриманість в сторону їх звинувачень дозволила їм нав'язати свій власний порядок денний моїм звичкам і способу життя», - написав актор у Instagram.

Нагадаємо, чутки про розставання акторів, які виконують в серіалі ролі Бетті і Джагхеда, з'явилися ще влітку 2019 року. Втім, тоді Спроус і Рейнхарт знялися в спільній фотосесії для журналу W Magazine, щоб спростувати інформацію про розрив.

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Коул Спроус, Лили Рейнхарт, Розійшлися.
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