Екранний роман Тіни Кароль та Дана Балана обростає новими чутками

Новини шоу бізнесу:Кажуть, між парою відбувається справжня хімія.

Екранний роман зіркових тренерів проекту "Голос країни" Дана Балана і Тіни Кароль не дає спокою прихильникам пари.

Вони досі гадають, чи відбувається щось більше, ніж просто дружба, між артистами в реальному житті. Відповісти на це запитання вирішив керівник Big entertainment shows "1+1" Володимир Завадюк, пише ТСН.

Він зізнався, що щодня отримує від фанатів "Голосу країни" запитання, що відбувається між Даном і Тіною.

"Я вірю в хімію між Даном та Тіною, і її складно приховати. І Дан не раз говорив ще до початку шоу, до початку 9-го сезону, що він - один із фанатів Тіни, він знає всі її пісні й переглянув всі її кліпи", - поділився Завадюк

Разом з тим Завадюк підтвердив, що під час суперфіналу Балан був у будинку Тіни.

"Більш того, у день суперфіналу вони були в одному будинку, і це був будинок Тіни. Так, Тіно?", - сказав Завадюк.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль та Дан Балан здивували глядачів "Голосу країни-10" чуттєвим виступом.